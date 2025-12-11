Φοινικούντα: «Ο θείος μου άλλαξε τη διαθήκη πέντε φορές μέσα σε ένα εξάμηνο» υποστηρίζει η ανιψιά του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ

Η ανιψιά του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ στη Φοινικούντα, ο οποίος δολοφονήθηκε στις αρχές Οκτωβρίου, μίλησε για τις εξελίξεις σε σχέση με την υπόθεση, μετά τη σύλληψη του ανιψιού και του επιχειρηματία φίλου του.

«Είμαι συντετριμμένη ήμουν στα επείγοντα του νοσοκομείου χθες που ο Δ., ένα παιδί που μεγάλωσε μαζί με τα παιδιά μου και την κόρη μου στο σπίτι μου, κατηγορείται ως ηθικός αυτουργός για τη δολοφονία του θείου μου» είπε η ίδια μιλώντας στην ΕΡΤ.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η αλλαγή της διαθήκης είχε γίνει γνωστή πριν ακόμη φύγει ο θείος της από το συμβολαιογραφείο: «Με το που βγήκε ο θείος μου από το συμβολαιογραφείο, αμέσως μαθεύτηκε τι δίνει πού». Όπως δήλωσε, η γρήγορη διαρροή οφείλεται στους μάρτυρες που χρησιμοποιήθηκαν τόσο στη συγκεκριμένη όσο και στην προηγούμενη διαθήκη. «Σε τόσο μεγάλη περιουσία δεν μπαίνουν ποτέ γνωστοί μάρτυρες. Σε αυτό φέρει μεγάλη ευθύνη ο συμβολαιογράφος».

Δείτε βίντεο από τις δηλώσεις της: