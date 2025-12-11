Προειδοποιήσεις από Ρούτε: "Ο επόμενος στόχος της Ρωσίας είναι το ΝΑΤΟ, η σύγκρουση είναι προ των πυλών"

Ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, από το Βερολίνο απηύθυνε μία από τις πιο αυστηρές προειδοποιήσεις των τελευταίων ετών, τονίζοντας ότι η Ευρώπη πρέπει να προετοιμαστεί για ένα ενδεχόμενο πολέμου σε ιστορική κλίμακα.

Ρούτε: Είμαστε ο επόμενος στόχος της Ρωσίας

Ξεκινώντας την ομιλία του, ο Ρούτε υπογράμμισε ότι το ΝΑΤΟ βρίσκεται μπροστά σε μια απειλή που δεν πρέπει να υποτιμηθεί: «Είμαστε ο επόμενος στόχος της Ρωσίας και ήδη βρισκόμαστε σε κίνδυνο». Προειδοποίησε ότι η συμμαχία πρέπει να κινηθεί άμεσα, καθώς «πολλοί δείχνουν σιωπηλά εφησυχασμένοι» και πιστεύουν λανθασμένα πως ο χρόνος λειτουργεί υπέρ της Δύσης.

Όπως είπε, «πρέπει να προετοιμαστούμε για έναν πόλεμο στην κλίμακα που έζησαν οι παππούδες ή οι προπαππούδες μας», υπογραμμίζοντας ότι οι αμυντικές δαπάνες και η παραγωγή των συμμάχων πρέπει να αυξηθούν επειγόντως, ώστε οι ένοπλες δυνάμεις τους να μπορούν να εγγυηθούν την ασφάλεια της Ευρώπης.

Ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ τόνισε ότι η Μόσχα έχει εξελιχθεί σε έναν ακόμη πιο επιθετικό δρώντα απέναντι στη Δύση, ανασύροντας αναφορές του Ψυχρού Πολέμου. «Ο Ρίγκαν προειδοποιούσε για μια “αυτοκρατορία του κακού”. Σήμερα, ο Πούτιν ξαναμπαίνει στο παιχνίδι της οικοδόμησης αυτοκρατορίας».

Σύμφωνα με τον Ρούτε, ο Ρώσος πρόεδρος λειτουργεί με μια «διαστρεβλωμένη» αντίληψη για την ιστορία, θεωρώντας πως «η ελευθερία μας απειλεί τον έλεγχό του στην εξουσία» και ότι η Δύση επιδιώκει την καταστροφή της Ρωσίας.

Επισήμανε ακόμη ότι η Κίνα αποτελεί “σανίδα σωτηρίας” για τη Μόσχα, επιτρέποντάς της να συνεχίσει την επιθετική της πορεία, με παράλληλη υποστήριξη από τη Βόρεια Κορέα και το Ιράν.

Σε ένα σημείο που προκάλεσε αίσθηση, ο Ρούτε επαίνεσε τον Ντόναλντ Τραμπ, λέγοντας πως «είναι ο μόνος που μπορεί να φέρει τον Πούτιν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων». Κάλεσε μάλιστα τη διεθνή

κοινότητα να «τον δοκιμάσει», σημειώνοντας: «Ας δούμε αν θέλει πραγματικά την ειρήνη ή αν προτιμά να συνεχιστεί η σφαγή».

Στη συνέχεια, ο Ρούτε περιέγραψε με μελανά χρώματα ένα ενδεχόμενο σενάριο κλιμάκωσης: «Στο τέλος αυτού του πρώτου τριμήνου του 21ου αιώνα, οι συγκρούσεις δεν διεξάγονται πλέον από απόσταση – η σύγκρουση είναι στην πόρτα μας».

Προειδοποίησε για τον κίνδυνο ενός πολέμου που θα άγγιζε κάθε τομέα της κοινωνίας: «Σε ένα τέτοιο σενάριο, η σύγκρουση θα φτάνει σε κάθε σπίτι. Κάθε χώρος εργασίας θα αντιμετωπίζει καταστροφή, μαζική επιστράτευση και εκατομμύρια άνθρωποι θα εκτοπίζονται».

Όπως είπε, «είναι μια τρομερή σκέψη, αλλά αν τηρήσουμε τις δεσμεύσεις μας, μπορούμε να αποτρέψουμε αυτό το σενάριο».

Ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ κατέστησε σαφές ότι η περαιτέρω ενίσχυση της συμμαχίας και η σταθερή στήριξη προς την Ουκρανία αποτελούν τη μοναδική οδό για να αποφευχθεί η εξάπλωση του πολέμου στην Ευρώπη.

«Έχω καθήκον να σας πω τι μας περιμένει αν δεν δράσουμε πιο γρήγορα, αν δεν επενδύσουμε στην άμυνα και αν δεν συνεχίσουμε τη βοήθειά μας στην Ουκρανία», δήλωσε.

Κλείνοντας, αναγνώρισε ότι το μήνυμα είναι ιδιαίτερα βαρύ ενόψει των γιορτών: «Καθώς πλησιάζει η εορταστική περίοδος, οι σκέψεις όλων στρέφονται στην ελπίδα και την ειρήνη. Όμως μπορούμε να αντλήσουμε δύναμη γνωρίζοντας ότι στεκόμαστε ενωμένοι στο ΝΑΤΟ, με αποφασιστικότητα και με τη γνώση ότι βρισκόμαστε στη σωστή πλευρά της ιστορίας».