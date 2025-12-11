Πάτρα: Στα χέρια της Ασφάλειας συμμορία Ρομά για ληστείες σε πεζόδρομους

Στα χέρια της Αστυνομίας τα μέλη της ομάδας Ρομά που το τελευταίο διάστημα προέβαιναν σε επιθέσεις και αρπαγές σε βάρος πεζών στους κεντρικούς πεζόδρομους της Μαιζώνος και της Ρήγα Φεραίου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αρχές προχώρησαν το πρωί στη σύλληψη τριών ατόμων, τα οποία κατηγορούνται για ληστεία, απόπειρα ληστείας κατά συναυτουργία και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων. Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα, ζήτησαν προθεσμία και θα απολογηθούν τη Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου.

Στις επιθέσεις τους στόχευαν πολίτες, επιχειρώντας να τους αποσπάσουν χρήματα και προσωπικά αντικείμενα, ενώ σε πρόσφατο περιστατικό ένας 23χρονος τραυματίστηκε με κατσαβίδι.

Η Ασφάλεια εξετάζει τη συμμετοχή των δραστών και σε άλλα περιστατικά, με την έρευνα να βρίσκεται σε εξέλιξη.