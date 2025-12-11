Ένοχος ξανά για ανθρωποκτονία από πρόθεση ο δολοφόνος της Γαρυφαλλιάς

Ένοχος για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση κρίθηκε εκ νέου ο κατηγορούμενος για τη δολοφονία της Γαρυφαλιάς στη Φολέγανδρο.

Το έγκλημα έγινε τον Ιούλιου του 2021. Το Μικτό Ορκωτό Εφετείο Αιγαίου εξέδωσε την απόφασή του για τη δολοφονία της.

Σε ανακοίνωσή του δικηγορικό γραφείο συνεργατών του Αλέξη Κούγια επισημαίνει μεταξύ άλλων:

"Σήμερα, 11 Δεκεμβρίου 2025, μία ημέρα μετά τα γενέθλια της αδικοχαμένης Γαρυφαλλιάς Ψαράκου, η οποία θα συμπλήρωνε τα 30 της χρόνια, το Μικτό Ορκωτό Εφετείο Αιγαίου εξέδωσε την απόφασή του για τη δολοφονία της. Η δίκη ολοκληρώθηκε μετά από έξι συνεδριάσεις, σε έντονο και συγκινησιακά φορτισμένο κλίμα. Να σημειωθεί ότι οι

γονείς και τα αδέλφια της Γαρυφαλλιάς έδωσαν το παρών σε κάθε στάδιο της διαδικασίας, βιώνοντας ξανά τον ανείπωτο πόνο της απώλειάς της.

Το Μικτό Ορκωτό Εφετείο Αιγαίου, με ομόφωνη απόφασή του: Κήρυξε ένοχο τον κατηγορούμενο για το αδίκημα της ανθρωποκτονίας εκ προθέσεως σε ήρεμη ψυχική κατάσταση και τον

καταδίκασε στην ανώτατη προβλεπόμενη ποινή, την ποινή της ισόβιας κάθειρξης, απέρριψε ομόφωνα όλους τους ισχυρισμούς του περί μειωμένου καταλογισμού και περί βρασμού ψυχικής ορμής και απέρριψε ομόφωνα κάθε αίτημα αναγνώρισης ελαφρυντικών περιστάσεων.



Ιδιαίτερη σημασία έχει ότι το Δικαστήριο δεν πείστηκε από την προσπάθεια του κατηγορουμένου και της υπεράσπισής του να εμφανιστεί ως άτομο με ψυχική νόσο που δεν αντιλαμβανόταν τον άδικο χαρακτήρα της αποτρόπαιας πράξης του.

Το δικηγορικό μας γραφείο, το οποίο είχε αναλάβει την υπόθεση από την πρώτη στιγμή, συνέχισε —μετά τον θάνατο του ιδρυτή του, Αλέξη

Κούγια— με ιδιαίτερο ηθικό χρέος και σθένος τον αγώνα για τη δικαίωση της μνήμης της Γαρυφαλλιάς. Και σήμερα ο αγώνας αυτός δικαιώθηκε".