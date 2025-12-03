Γυναικοκτονία Γαρυφαλλιάς: “Κενά μνήμης” επικαλείται ο δράστης

“Πιστεύω όπως λέει και ο Paulo Coelho στο βιβλίο Αλχημιστής, ότι όλο το σύμπαν συνωμότησε για να γίνει” ισχυρίστηκε προκλητικά ο δολοφόνος της 26χρονης Γαρυφαλλιάς στο δικαστήριο, ερωτηθείς τι έγινε τελικά και η κοπέλα βρέθηκε στο γκρεμό.

Ο κατηγορούμενος απολογήθηκε στο Εφετείο Αιγαίου στη Σύρο με την υπερασπιστική του γραμμή να επικαλείται “κενά μνήμης” και ψυχική διαταραχή το διάστημα πριν από τη γυναικοκτονία της Γαρυφαλλιάς τον Ιούλιο του 2021 στη Φολέγανδρο.

Ο δράστης για να υποστηρίξει τα περί ψυχιατρικών επεισοδίων, είπε πως εκείνες τις μέρες στη Φολέγανδρο τους παρακολουθούσε drone και πως “έβραζε μέσα του”. Ωστόσο, από εκείνο το σημείο και μετά… αδυνατεί να ανακαλέσει στη μνήμη του όσα ακολούθησαν έως τη δολοφονία της Γαρυφαλλιάς.

Όταν το αυτοκίνητο “βγήκε από την πορεία του”, ο ίδιος δήλωσε: “Δεν κατάλαβα τι έγινε” και “δεν θυμάμαι” τον λόγο της στραβοτιμονιάς. Αμέσως μετά την πρόσκρουση, η μνήμη του επανέρχεται: θυμάται τη Γαρυφαλλιά να φωνάζει “βοήθεια” και την προσπάθειά του να τη βγάλει από τη θάλασσα και να της κάνει πρώτες βοήθειες. Αλλά σε καμία περίπτωση δεν θυμάται πώς κατέληξε στη θάλασσα η Γαρυφαλλιά.

Σε ερώτηση του εισαγγελέα για το τι πιστεύει τελικά ότι έγινε και αν έπεσε μόνη της από τον γκρεμό η κοπέλα, απάντησε αρνητικά λέγοντας: “Πιστεύω όπως λέει και ο Paulo Coelho στο βιβλίο Αλχημιστής, ότι όλο το σύμπαν συνωμότησε για να γίνει”.

Παράλληλα θέλησε να ανασκευάσει την αρχική του ομολογία ότι τη σκότωσε επειδή θύμωσε. Είπε συγκεκριμένα πως ομολόγησε γιατί ενόσω κρατούνταν βρισκόταν υπό πίεση και θα δεχόταν να ομολογήσει ότι και αν του ζητούσαν…

Ο πρόεδρος του δικαστηρίου είπε με νόημα πως ο κατηγορούμενος θυμάται τα πάντα πριν και μετά τη δολοφονία αλλά τίποτα για την πράξη του. Επ΄ αυτού ο κατηγορούμενος απάντησε πως αδυνατεί να “επαναφέρει” τα γεγονότα ενώ δήλωσε τύψεις και πόνο για τον θάνατο της Γαρυφαλλιάς.