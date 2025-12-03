Πάτρα: Δείτε πώς άρχισαν να αλλάζουν τα λιοντάρια της πλατείας- Σε εξέλιξη οι εργασίες από το ΥΠΠΟ

Αλλάζουν όψη οι Γρύπες (σώμα λιονταριού και φτερά αετού) στο σιντριβάνι που βρίσκεται στο πάνω μερος της πλατείας Γεωργίου, για το οποίο βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες αποκατάστασης από το Υπουργείο Πολιτισμού.

Η σκουριά απομακρύνεται και σταδιακά αρχίζουν οι μεταβολές στην εικόνα τους, ενώ Πατρινοί που διέρχονται από την "καρδιά" της Πάτρας, στέκονται και κοιτούν τι συντελείται μέσα από τα προστατευτικά κιγκλιδώματα που έχουν τοποθετηθεί.

Το έργο του Υπουργείου Πολιτισμού αφορά το πάνω σιντριβάνι της πλατείας και πέντε από τους ιστορικούς φανοστάτες, επίσης χαρακτηρισμένους ως μνημεία.

Οι εργασίες αφορούν τη συντήρηση των μεταλλικών μερών και του περιστυλίου. Το υδραυλικό, ηλεκτρολογικό και μηχανολογικό σκέλος παραμένει στην ευθύνη του Δήμου Πατρέων.

Αναμένεται να ακολουθήσουν εργασίες και στο δεύτερο σιντριβάνι.

Τα σιντριβάνια της πλατείας Γεωργίου αποκτήθηκαν από γαλλική εταιρεία το 1874 επί Γεωργίου Ρούφου με κόστος 70.000 δρχ. Και να αναλογιστεί κανείς ότι την ίδια εποχή ο προϋπολογισμός του Δημοτικού Θεάτρου «Απόλλων» έφτανε τις 80.000 ευρώ, όπως αναφέρεται στο βιβλίο του Ν. Τζανάκου «ΠΑΤΡΑ:19oς αιώνας. Μια πλατεία – μύθος σε μια παγκόσμια πόλη»