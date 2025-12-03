Αγρότες: Πέρασαν τον αστυνομικό φραγμό και πάνε προς το τελωνείο Προμαχώνα

Οι αγρότες που είχαν συγκεντρωθεί στον Λευκώνα Σερρών κατάφεραν να διασπάσουν τον αστυνομικό κλοιό με τα τρακτέρ τους και πλέον κατευθύνονται προς το τελωνείο του Προμαχώνα.

Υπενθυμίζεται ότι είχαν δώσει ραντεβού το μεσημέρι στις 12 στον Λευκώνα, αφού στη χθεσινή τους συνέλευση αποφάσισαν να μεταβούν στο τελωνείο του Προμαχώνα με τα τρακτέρ.

Ωστόσο, όταν οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι έφτασαν στο σημείο διαπίστωσαν πως η αστυνομία τους είχε προλάβει και είχε στήσει κλούβες αποκλείοντας και τα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.

Όπως ήταν αναμενόμενο, οι αγρότες με τα βαριά οχήματα παρέκαμψαν τις κλούβες της αστυνομίας και μέσα από τα χωράφια κατάφεραν και βγήκαν πάλι στο δρόμο για το τελωνείο.

Πλέον μένει να αποσαφηνιστεί αν οι αγρότες αποκλείσουν το τελωνείο επ αόριστον, στήνοντας μπλόκο στον Προμαχώνα – όπως οι συνάδελφοί τους στα Μάλγαρα – ή θα αποκλείσουν το δρόμο συμβολικά και για λίγο στέλνοντας ένα σαφές μήνυμα προς την κυβέρνηση.