Hλεία: Στους δρόμους οι αγρότες – Βγήκαν τρακτέρ στη Μαραθιά

Πορεία προς Πύργο
Συνεχίζονται οι αγροτικές κινητοποιήσεις, με δεκάδες μπλόκα να είναι σε εξέλιξη σε όλη την Ελλάδα. Ένα από αυτά φαίνεται να είναι και στην Ηλεία.
Το πρωί της Τετάρτης (3/12) αγρότες από την Μαραθιά του Δήμου Ήλιδας ξεκίνησαν πορεία με τα αγροτικά τους μηχανήματα με σκοπό να συναντήσουν τους αγρότες του Πύργου που είναι ήδη παρατεταγμένοι.
πηγή patrisnews.com
