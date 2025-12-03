Πάτρα: 15χρονος συνελήφθη με κατσαβίδι και προσπάθησε να το σκάσει

Συνελήφθη χθες το βράδυ στην Πάτρα ένας 15χρονος από αστυνομικούς του Τμήματος Άμεσης Δράσης, όταν σε έλεγχο αρνήθηκε να προσκομίσει το δελτίο αστυνομικής ταυτότητας και τράπηκε πεζός σε φυγή. Οι αστυνομικοί τον ακινητοποίησαν άμεσα.

Κατά τον σωματικό έλεγχο που του έγινε, βρέθηκε στην κατοχή του ένα κατσαβίδι, στο πλαστικό μέρος του οποίου είχε περιτυλιχθεί μονωτική ταινία.

Παράλληλα, συνελήφθη και ο πατέρας του για παραμέληση της εποπτείας του ανήλικου.

