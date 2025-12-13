Πάτρα: Συνεδριάζει η Δημοτική Επιτροπή

Συνεδριάζει η Δημοτική Επιτροπή, την Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου 2025, ώρα 09:00, στο κτίριο ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, με τα παρακάτω θέματα:

1) Έγκριση της Τιμολογιακής Πολιτικής της ΔΕΥΑΠ, ετών 2026-2029 (εισηγητής: Διονύσιος Κλάδης – Πρόεδρος Δ.Σ. ΔΕΥΑΠ)

2) 1) Έγκριση του από 8/12/2025 πρακτικού του αρμοδίου γνωμοδοτικού οργάνου της Δ/νσης Προγραμματισμού Οργάνωσης & Πληροφορικής και ως εκ τούτου 2) Ανάθεση της υπηρεσίας «Συντήρηση, Τεχνική Υποστήριξη και επέκταση των Πληροφοριακών Συστημάτων για τις Διοικητικές και Οικονομικές Υπηρεσίες του Δήμου Πατρέων», με συνολικό ποσό 328.039,52€ (συμπερ. ΦΠΑ 24%)», (σύμβαση κατ’ αποκλειστικότητα), σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ.2 περιπτ. β) υποπερ. ββ), του Ν.4412/2016» (εισηγητής: Α. Αγγελής - Αντ/ρχος, Π. Γανός - Αρμ. Δ/ντής)

3) Συμβιβαστική επίλυση μεταξύ Δήμου Πατρέων και της κας Π……... Ζ………, αποζημίωσή της και εξειδίκευση πίστωσης συνολικού ποσού 1.920,76€ σε βάρος του Κ.Α. 35-7425.00001 (εισηγητής: Π. Πετρόπουλος - Αντ/ρχος, Π. Παπαευθυμίου - Αρμ. Δ/ντής)

4) Έγκριση Πρωτοκόλλου Παραλαβής του έργου «Ολοκληρωμένη Αστική Ανάπτυξη ιστορικού κέντρου Πάτρας – Ανακατασκευή Κλιμάκων Ιστορικού κέντρου Πάτρας» (εισηγητής: Π. Μελάς - Αντ/ρχος, Δ. Νικολάου - Αρμ. Δ/ντής)

5) Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) Αρχικής Σύμβασης του έργου: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ ΤΩΝ ΚΕΠ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΩΝ» (εισηγητής: Π. Μελάς - Αντ/ρχος, Δ. Νικολάου - Αρμ. Δ/ντής)

6) Έγκριση: Α) Της ολοκλήρωσης του έργου «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΝΕΑΣ ΔΙΩΡΟΦΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ ΜΕ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΚΑΙ ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΜΕ ΧΡΗΣΗ Α) ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΗΜΕΡΕΥΣΗΣ-ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ (ΚΔ–ΗΦ) Β) ΣΤΕΓΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ (Σ.Υ.Δ) – ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΟΥ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΥΤΙΣΜΟ ΚΑΙ Ν.Υ.», με την προσφυγή στη μοναδικά, εφικτή χρονικά, εξαιρετική διαδικασία με διαπραγμάτευση, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση και χωρίς χρήση του ΕΣΗΔΗΣ, των άρθρων 160 (παρ. 13), 26 (παρ. 6), 32 (παρ. 2γ) του Ν.4412/16, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, με το νέο υποέργο 5 της αρχικής Πράξης με τίτλο: «Ολοκλήρωση κτιρίου και περιβάλλοντος χώρου ΚΔ-ΗΦ», προϋπολογισμού 919.948,72€ (με ΦΠΑ 24%) και την ανάθεση των υπολειπόμενων εργασιών, Β) Της προσαρτώμενης πρόσκλησης υποβολής προσφοράς της εξαιρετικής διαδικασίας με διαπραγμάτευση, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση και χωρίς χρήση του ΕΣΗΔΗΣ, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 32, παρ. 2γ, 32Α του ν.4412/2016. Γ) Της αποδοχής της μελέτης (φάκελος και τα νέα τεύχη) του έργου συνολικού ποσού 741.894,13€ χωρίς Φ.Π.Α. ή 919.948,72€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%, Δ) Της αποστολής της Πρόσκλησης για υποβολή προσφοράς, για την εκτέλεση του έργου με την διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 32, παρ. 2γ, 32Α του ν.4412/2016, Ε) Της συγκρότησης της Επιτροπής Διαπραγμάτευσης για τη διενέργεια της διαγωνιστικής διαδικασίας (εισηγητής: Π. Μελάς - Αντ/ρχος, Δ. Νικολάου - Αρμ. Δ/ντής)

7) Έγκριση 2ου Πρακτικού Ανοιχτής Δημοπρασίας έργου «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ‘’ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ’’ (ΜΙΚΡΑΣ ΑΣΙΑΣ) ΣΤΑ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΑ ΠΑΤΡΩΝ», ακύρωση της αριθ. 240/18-03-2025 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής και ανάδειξη νέου προσωρινού μειοδότη (εισηγητής: Π. Μελάς - Αντ/ρχος, Δ. Νικολάου - Αρμ. Δ/ντής)

8) Έγκριση 1ου Πρακτικού Επιτροπής Διαγωνισμού Ανοιχτής Δημοπρασίας του έργου: «ΕΡΓΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Α’ ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΑ» προϋπολογισμού 687.983,87€ (πλέον Φ.Π.Α.), με Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 213529 προσωρινός μειοδότης (εισηγητής: Π. Μελάς - Αντ/ρχος, Δ. Νικολάου - Αρμ. Δ/ντής)

9) Αποδοχή οριστικής μελέτης του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ (2025)», Α.Μ. 52/2025 (εισηγητής: Π. Μελάς - Αντ/ρχος, Δ. Νικολάου - Αρμ. Δ/ντής)

10) Αποδοχή οριστικής μελέτης του έργου «Αντικατάσταση Κουφωμάτων Σχολικών Μονάδων (2025)», Α.Μ. 54/2025 (εισηγητής: Π. Μελάς - Αντ/ρχος, Δ. Νικολάου - Αρμ. Δ/ντής)

11) Αποδοχή οριστικής μελέτης του έργου: «ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ» με Α.Μ. 56/2025 (εισηγητής: Π. Μελάς - Αντ/ρχος, Δ. Νικολάου - Αρμ. Δ/ντής)

12) Αποδοχή Οριστικής Μελέτης και έγκριση όρων διακήρυξης για την δημοπράτηση του έργου: «Συντήρηση πλατειών-κοινοχρήστων χώρων» (εισηγητής: Π. Μελάς - Αντ/ρχος, Δ. Νικολάου - Αρμ. Δ/ντής)

13) Έγκριση του από 04/12/2025, 3ου Πρακτικού Αποσφράγισης δικαιολογητικών Κατακύρωσης, του Αρμοδίου Γνωμοδοτικού Οργάνου της Δ/νσης Συντήρησης & Αυτεπιστασίας, του ηλεκτρονικού ανοικτού δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια Υδραυλικών Υλικών του Δήμου Πατρέων» CPV:44115210-4 (υδραυλικά) για ομάδα Α, 43323000-3 (εξοπλισμός άρδευσης) για ομάδα Β, 09331100-9 (ηλιακοί συλλέκτες) για ομάδα Γ και ανάδειξη οριστικών αναδόχων (εισηγητής: Μ. Αναστασίου - Αντ/ρχος, Α. Δαλαγιώργος - Αρμ. Δ/ντής)

14) Καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης, έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, κατάρτιση και σύνταξη των όρων Διακήρυξης της αριθ. 34/2025 Μελέτης για την υπηρεσία «Βελτιώσεις – Συντηρήσεις Χαλικοστρωμένων, Ασφαλτοστρωμένων & Τσιμεντοστρωμένων οδών στα όρια του πρώην Δήμου Πατρέων (με μισθωμένα οχήματα)», συνολικού προϋπολογισμού δαπάνης 1.252.201,60€ (συμπ/νου ΦΠΑ 24%) (εισηγητής: Μ. Αναστασίου - Αντ/ρχος, Α. Δαλαγιώργος - Αρμ. Δ/ντής)

15) Έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από την παγία προκαταβολή του Δήμου για επείγουσες και έκτακτες ανάγκες (εισηγητής: Κ. Πελετίδης – Δήμαρχος Πατρέων)

16) Έγκριση της ήδη κατατεθείσας αγωγής Ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αχαΐας (Κεντρική έδρα Πατρών) με αριθμό κατάθεσης 2177/2025 – ειδική διαδικασία – μισθώσεις - απόδοση μισθίου (εισηγητής: Δ. Πλέσσας - Αντ/ρχος, Π. Σφαέλου- Νομική Σύμβουλος)

17) Άσκηση ή μη ανακοπής και αίτησης αναστολής κατά της υπ’ αριθ. 892/2025 Διαταγής Πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αχαΐας (Έδρα Πατρών) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας - Αντ/ρχος, Σ. Ροκανάς- Νομικός Σύμβουλος)

18) Τροποποίηση Σύμβασης για την ένταξη στην υπηρεσία ALPHA MASS PAYMENTS, ως προς το εγκριτικό σχήμα (εισηγητής: Δ. Πλέσσας - Αντ/ρχος, Α. Κοζίας - Αρμ. Δ/ντής α.α.)

19) Διαγραφή οφειλής ποσού 439,36€ μισθώματος μηνός Σεπτεμβρίου 2025 καταστήματος στο Πάρκο Δημόπουλου (εισηγητής: Δ. Πλέσσας - Αντ/ρχος, Ν. Ξένου- Αρμ. Δ/ντρια)

20) Διαγραφή χρεών από τους οριστικούς βεβαιωτικούς καταλόγους προστίμων παραβάσεων Κ.Ο.Κ., συνολικού ποσού 835,00€ Φ1190 και επαναβεβαίωση από την αρμόδια Υπηρεσία (εισηγητής: Δ. Πλέσσας - Αντ/ρχος, Ν. Ξένου- Αρμ. Δ/ντρια)

21) Διαγραφή συνολικού ποσού ύψους 6.403,56€ που αφορά σε τέλος επί ακαθάριστων εσόδων και πρόστιμο έτους 2006 και πρόστιμο τέλους επί ακαθάριστων εσόδων έτους 2010 (εισηγητής: Δ. Πλέσσας - Αντ/ρχος, Ν. Ξένου - Αρμ. Δ/ντρια)

22) Διαγραφή οφειλής ποσού 80,48€ (εισηγητής: Δ. Πλέσσας - Αντ/ρχος, Ν. Ξένου - Αρμ. Δ/ντρια)

23) Διαγραφή οφειλής ποσού 170,04€ (εισηγητής: Δ. Πλέσσας - Αντ/ρχος, Ν. Ξένου - Αρμ. Δ/ντρια)

24) Διαγραφή οφειλής ποσού 16,35€ και ορθή επαναβεβαίωση από την αρμόδια υπηρεσία (εισηγητής: Δ. Πλέσσας - Αντ/ρχος, Ν. Ξένου - Αρμ. Δ/ντρια)

25) Διαγραφή οφειλής ποσού 56,70€ και ορθή επαναβεβαίωση από την αρμόδια υπηρεσία (εισηγητής: Δ. Πλέσσας - Αντ/ρχος, Ν. Ξένου - Αρμ. Δ/ντρια)

26) Διαγραφή οφειλής ποσού 183,03€ και ορθή επαναβεβαίωση από την αρμόδια υπηρεσία (εισηγητής: Δ. Πλέσσας - Αντ/ρχος, Ν. Ξένου - Αρμ. Δ/ντρια)

27) Διαγραφή οφειλής ποσού 220,86€ και ορθή επαναβεβαίωση από την αρμόδια υπηρεσία (εισηγητής: Δ. Πλέσσας - Αντ/ρχος, Ν. Ξένου - Αρμ. Δ/ντρια)

28) Διαγραφή οφειλής ποσού 366,35€ και ορθή επαναβεβαίωση από την αρμόδια υπηρεσία (εισηγητής: Δ. Πλέσσας - Αντ/ρχος, Ν. Ξένου - Αρμ. Δ/ντρια)