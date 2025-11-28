Πάτρα: Συνεδριάζει η Δημοτική Επιτροπή

Συνεδριάζει η Δημοτική Επιτροπή, την Τρίτη 2 Δεκεμβρίου 2025, ώρα 09:00, στην αίθουσα του κτιρίου Λαδόπουλου, με τα παρακάτω θέματα:

1) Εξειδίκευση πίστωσης ποσού 31.638,00€ σε βάρος του Κ.Α. 15-6471.11004, για την παροχή υπηρεσίας για την υλοποίηση των εκδηλώσεων της ενότητας με τίτλο: «Πρόγραμμα Χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων 2025 της Δ/νσης Πολιτισμού του Δήμου Πατρέων» (εισηγητής: Α. Αγγελής - Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου- Αρμ. Δ/ντρια)

2) 1) Έγκριση του από 27-11-2025 Πρακτικού του αρμοδίου Οργάνου Παρακολούθησης και Παραλαβής της Σύμβασης για το Υποέργο 4 «Δράσεις Έξυπνης Πόλης για την Οικονομική Ανάπτυξη» της Πράξης «ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ - Υποέργο 1 - Ελληνικές έξυπνες πόλεις: Επενδύσεις σε υποδομές και συστήματα SSC για ένα βιώσιμο & πράσινο αστικό μέλλον», 2) Έγκριση της εσωτερικής μετάθεσης του χρονοδιαγράμματος παράδοσης των Παραδοτέων Π2.7 και Π2.8 της Φάσης 2, σύμφωνα με το άρθρο 206 παρ. 4 του Ν.4412/2016, χωρίς καμία τροποποίηση των λοιπών όρων του με αριθ. πρωτ. 77440/28-05-2025 (ΑΔΑΜ: 25SYMV016909401 2025-05-28) συμφωνητικού μεταξύ του Δήμου Πατρέων και της Αναδόχου Ένωσης Εταιρειών «SPACE HELLAS - SINGULARLOGIC», συνολικού ποσού 189.224,00€ (συμπ/νου Φ.Π.Α. 24%) (εισηγητής: Α. Αγγελής - Αντ/ρχος, Π. Γανός - Αρμ. Δ/ντής)

3) 1) Τεχνικών Προδιαγραφών της αριθ. 6/2025 μελέτης, 2) Προσφυγή στην διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση "απουσία ανταγωνισμού για τεχνικούς λόγους" για την "Συντήρηση - Τεχνική υποστήριξη της πλατφόρμας διαχείρισης μέσων ατομικής προστασίας ΜΑΠ" – CPV: 72261000-2 "Υπηρεσίες υποστήριξης λογισμικού" και 3) Καθορισμός των όρων της πρόσκλησης διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση (εισηγητής: Α. Αγγελής - Αντ/ρχος, Π. Γανός - Αρμ. Δ/ντής)

4) Επανεπιβολή ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης σε προβλεπόμενο κοινόχρηστο χώρο – δρόμος (τμήμα οδού Γοργίου) μεταξύ των Ο.Τ. 1673 και 1671Α και αποζημίωση προσκυρωτέου εδαφικού τμήματος εντός του Ο.Τ. 1671Α, σε ακίνητο συνιδιοκτησίας κ. Μίντζα Κωνσταντίνου και κας Κων/νας Ντρενογιάννη χήρα Φωτίου Μίντζα, στην περιοχή «2η Ανατολικομεσημβρινή φάση επέκτασης» του Σ.Π.Π. (εισηγήτρια: Α. Τογιοπούλου- Αντ/ρχος, Χ. Φαλλιέρος- Αρμ. Δ/ντής)

5) Χορήγηση αποκλειστικής θέσης στάθμευσης οχήματος ΑμεΑ επί της οδού Μεγάλου Αλεξάνδρου 198 (εισηγήτρια: Α. Τογιοπούλου- Αντ/ρχος, Χ. Φαλλιέρος- Αρμ. Δ/ντής)

6) Καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης, έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, κατάρτιση και σύνταξη των όρων Διακήρυξης της αριθ.5/2025 Μελέτης για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια Αθλητικού Εξοπλισμού- Προμήθεια, Επιθεώρηση, Συντήρηση και Επισκευή Οργάνων Γυμναστικής Εξωτερικού Χώρου και Υπαίθρου του Δήμου Πατρέων», με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει τιμής, ανά τμήμα υλικού, συνολικού προϋπολογισμού 129.406,40€ (συμπ/νου Φ.Π.Α. 24%) (εισηγητής: Π. Πετρόπουλος - Αντ/ρχος, Ι. Σίδερης - Αρμ. Δ/ντής)

7) Έγκριση Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του ΣΥ.ΔΙ.Σ.Α. Ν. ΑΧΑΪΑΣ και του ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ, παροχής υπηρεσιών «ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ ΣΤΟ ΧΥΤΑ ΞΕΡΟΛΑΚΑΣ» από τις Διευθύνσεις του Δήμου Πατρέων (εισηγητής: Π. Πετρόπουλος - Αντ/ρχος, Π. Παπαευθυμίου - Αρμ. Δ/ντής)

8) Εξειδίκευση πίστωσης συνολικού ποσού 1.600,00€ σε βάρος του Κ.Α. 00-6735.00000, για την οικονομική ενίσχυση του ερασιτεχνικού Αθλητικού Συλλόγου ΑΠΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΠΑΤΡΩΝ, σε συνέχεια της υπ’ αριθ. 357/18-11-2025 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου (εισηγητής: Π. Πετρόπουλος - Αντ/ρχος, Α. Κατριβέση - Αρμ. Δ/ντρια α.α.)

9) Άδεια εγκατάστασης έντεκα (11) τηλεπικοινωνιακών καμπινών του ΟΤΕ Α.Ε. σε διάφορες θέσεις του Δήμου Πατρέων, στα πλαίσια του έργου: «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ (FTTH) ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΑΤΡΕΩΝ" ΑΚ: ΕΓΛΥΚΑΔΑ (ΤΜΗΜΑ Δ+Ε+Ζ)» (εισηγητής: Π. Μελάς - Αντ/ρχος, Γ. Σπηλιωτόπουλος - Αρμ. Δ/ντής)

10) Έγκριση του 4ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα και 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου : «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΖΑΡΟΥΧΛΕΪΚΩΝ» (εισηγητής: Π. Μελάς - Αντ/ρχος, Γ. Σπηλιωτόπουλος - Αρμ. Δ/ντής)

11) Έγκριση του 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου: «Οδοποιία Δημοτικής Ενότητας Ρίου (2019)» του Δήμου Πατρέων (εισηγητής: Π. Μελάς - Αντ/ρχος, Γ. Σπηλιωτόπουλος - Αρμ. Δ/ντής)

12) Έγκριση 2ου Πρακτικού του μειοδοτικού διαγωνισμού του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ -ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΝΟΤΙΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ Δ.Ε. ΜΕΣΣΑΤΙΔΑΣ, ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΒΡΑΧΝΕΙΚΩΝ 2022» - Αιτιολόγηση προσφοράς Προσωρινός Μειοδότης (εισηγητής: Π. Μελάς - Αντ/ρχος, Γ. Σπηλιωτόπουλος - Αρμ. Δ/ντής)

13) Έγκριση 2ου Πρακτικού του μειοδοτικού διαγωνισμού του έργου: «ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΚΑΙ ΜΙΚΡΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΡΚΤΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ 2023» - Αιτιολόγηση προσφοράς Προσωρινός Μειοδότης (εισηγητής: Π. Μελάς - Αντ/ρχος, Γ. Σπηλιωτόπουλος - Αρμ. Δ/ντής)

14) Έγκριση 1ου Πρακτικού (έλεγχος προσκόμισης εγγυητικών επιστολών συμμετοχής) Ανοιχτής Δημοπρασίας της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ- ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΠΑΤΡΩΝ» (εισηγητής: Π. Μελάς - Αντ/ρχος, Δ. Νικολάου - Αρμ. Δ/ντής)

15) Έγκριση απόδοσης λογαριασμού από υπόλογο (Βαρέλη Αγγελική) εντάλματος προπληρωμής για την επέκταση του δικτύου του δημοτικού ηλεκτροφωτισμού του Δήμου Πατρέων, έτους 2025 (εισηγητής: Π. Μελάς - Αντ/ρχος, Δ. Νικολάου - Αρμ. Δ/ντής)

16) Απόδοση υπολόγου εντάλματος προπληρωμής για την ανανέωση καρτών ηλεκτρονικών ψηφιακών ταχογράφων– ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ (εισηγητής: Μ. Αναστασίου - Αντ/ρχος, Π. Λέμης Πετρόπουλος - Αρμ. Δ/ντής)

17) Έκδοση εντάλματος προπληρωμής και ορισμός υπόλογου Δημοτικού Υπαλλήλου για πληρωμή τελών κυκλοφορίας των οχημάτων του Δήμου Πατρέων (εισηγητής: Μ. Αναστασίου - Αντ/ρχος, Π. Λέμης Πετρόπουλος - Αρμ. Δ/ντής)

18) Άσκηση ή μη παρέμβασης στο Συμβούλιο της Επικρατείας υπέρ της προσβαλλόμενης πράξης από τον Δήμο Πατρέων (υπ’ αριθ.25834/28-03-2023 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, περί έγκρισης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Πατρέων -ΦΕΚ Β2182/3-4-2023) (Αίτηση ακύρωσης αρ. κατάθ. 1385/2023) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας - Αντ/ρχος, Σ. Ροκανάς – Νομικός Σύμβουλος)

19) Άσκηση ή μη παρέμβασης στο Συμβούλιο της Επικρατείας υπέρ της προσβαλλόμενης πράξης από τον Δήμο Πατρέων (υπ’ αριθ.25834/28-03-2023 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, περί έγκρισης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Πατρέων -ΦΕΚ Β2182/3-4-2023) (Αίτηση ακύρωσης αρ. κατάθ. 1388/2023) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας - Αντ/ρχος, Σ. Ροκανάς – Νομικός Σύμβουλος)

20) Χορήγηση Προέγκρισης Λειτουργίας Παιδότοπου (εισηγητής: Δ. Πλέσσας - Αντ/ρχος, Δ. Σπηλιοπούλου - Αρμ. Δ/ντρια)

21) Έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από την παγία προκαταβολή της Δημοτικής Κοινότητας Σαραβαλίου έτους 2025, για επείγουσες και έκτακτες ανάγκες (εισηγητής: Δ. Πλέσσας - Αντ/ρχος, Ε. Αννίνου - Αρμ. Δ/ντρια)

22) Έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από την παγία προκαταβολή της Δημοτικής Κοινότητας Σελλών για επείγουσες και έκτακτες ανάγκες (εισηγητής: Δ. Πλέσσας - Αντ/ρχος, Ε. Αννίνου - Αρμ. Δ/ντρια)

23) Απαλλαγή Προέδρου Δημοτικής Κοινότητας Καμινίων, κ. Πανίτσα Ιωάννη, υπόλογου πάγιας Προκαταβολής έτους 2025 (εισηγητής: Δ. Πλέσσας - Αντ/ρχος, Ε. Αννίνου - Αρμ. Δ/ντρια)

24) Απαλλαγή Προέδρου Δημοτικής Κοινότητας Κρήνης, κ. Τζουραμάνη Γεωργίου, υπόλογου πάγιας Προκαταβολής έτους 2025 (εισηγητής: Δ. Πλέσσας - Αντ/ρχος, Ε. Αννίνου - Αρμ. Δ/ντρια)

25) Απαλλαγή Προέδρου Δημοτικής Κοινότητας Παραλίας, κ. Ζωγράφου Παναγιώτη, υπόλογου πάγιας Προκαταβολής έτους 2025 (εισηγητής: Δ. Πλέσσας - Αντ/ρχος, Ε. Αννίνου - Αρμ. Δ/ντρια)

26) Διαγραφή οφειλής που αφορά σε δημοτικό τέλος και πρόστιμο επί των ακαθαρίστων εσόδων για το έτος 2006, ύψους 277,92€ (εισηγητής: Δ. Πλέσσας - Αντ/ρχος, Ν. Ξένου - Αρμ. Δ/ντρια)

27) Διαγραφή ποσού προστίμου τέλους επί των ακαθαρίστων εσόδων έτους 2010 ύψους 722,93€ (εισηγητής: Δ. Πλέσσας - Αντ/ρχος, Ν. Ξένου - Αρμ. Δ/ντρια)

28) Διαγραφή οφειλής ποσού 52,76€ (εισηγητής: Δ. Πλέσσας - Αντ/ρχος, Ν. Ξένου - Αρμ. Δ/ντρια)

29) Διαγραφή οφειλής ποσού 3,30€ και ορθή επαναβεβαίωση από την αρμόδια υπηρεσία (εισηγητής: Δ. Πλέσσας - Αντ/ρχος, Ν. Ξένου - Αρμ. Δ/ντρια)

30) Διαγραφή οφειλής ποσού 42,61€ και ορθή επαναβεβαίωση από την αρμόδια υπηρεσία (εισηγητής: Δ. Πλέσσας - Αντ/ρχος, Ν. Ξένου - Αρμ. Δ/ντρια)

31) Διαγραφή οφειλής ποσού 121,52€ και ορθή επαναβεβαίωση από την αρμόδια υπηρεσία (εισηγητής: Δ. Πλέσσας - Αντ/ρχος, Ν. Ξένου - Αρμ. Δ/ντρια)

32) Διαγραφή οφειλής ποσού 679,62€ και ορθή επαναβεβαίωση από την αρμόδια υπηρεσία (εισηγητής: Δ. Πλέσσας - Αντ/ρχος, Ν. Ξένου - Αρμ. Δ/ντρια)

33) Διαγραφή οφειλής ποσού 692,72€ και ορθή επαναβεβαίωση από την αρμόδια υπηρεσία (εισηγητής: Δ. Πλέσσας - Αντ/ρχος, Ν. Ξένου - Αρμ. Δ/ντρια)

34) Διαγραφή οφειλής ποσού 1.070,56€ και ορθή επαναβεβαίωση από την αρμόδια υπηρεσία (εισηγητής: Δ. Πλέσσας - Αντ/ρχος, Ν. Ξένου - Αρμ. Δ/ντρια)

35) Διαγραφή οφειλών από καρτέλες οφειλετών ποσού 3.952,29€ (εισηγητής: Δ. Πλέσσας - Αντ/ρχος, Ν. Ξένου - Αρμ. Δ/ντρια)

36) Επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντων ποσών από κλήσεις ΚΟΚ, συνολικού ποσού 9.595,51€ (εισηγητής: Δ. Πλέσσας - Αντ/ρχος, Ν. Ξένου - Αρμ. Δ/ντρια)

37) Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων χρημάτων συνολικού ποσού 7.174,59€ (εισηγητής: Δ. Πλέσσας - Αντ/ρχος, Λ. Βασιλείου - Αρμ. Δ/ντρια)

38) Έγκριση κάλυψης εξόδων για τη νομική υποστήριξη αιρετού του Δήμου Πατρέων (ΠΛΕΣΣΑΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ – Αντιδήμαρχος Διοίκησης και Δημ. Κατάστασης, Οικονομικών, Διαχείρισης Προσόδων, Τοπικής Οικονομίας, Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) Νομικής Υπηρεσίας και Εσωτερικού Ελέγχου) σε ασκηθείσα ποινική δίωξη δυνάμει του υπ’ αριθ. Β7333/2024 κλητηρίου θεσπίσματος στις 08/12/2025 στο Α ΄Μονομελές Πλημμελειοδικείο Πατρών» (εισηγητής: Δ. Πλέσσας - Αντ/ρχος, Κ. Παπαδοπούλου – Νομική Σύμβουλος)