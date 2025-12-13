Τζέφρι Επστάιν: Σάλος από τις νέες φωτογραφίες με τους διάσημους φίλους του

Η κίνηση των Δημοκρατικών να δώσουν στην επιτροπή Εποπτείας της Βουλής των Αντιπροσώπων φωτογραφίες που απεικονίζουν τις σχέσεις του Τζέφρι Επστάιν με πρόσωπα της υψηλής κοινωνίας έχει ανάψει φωτιές. Ο Ντόναλντ Τραμπ είναι το κεντρικό πρόσωπο.

Ο Τζέφρι Έπσταϊν διακρίνεται με διάσημους φίλους του, όπως ο Ντόναλντ Τραμπ, ο Γούντι Άλεν, ο άλλοτε σύμβουλος του Τραμπ, Στιβ Μπάνον, ο Ρίτσαρτντ Μπράνσον της Virgin και ο Μπιλ Γκέιτς. Μέλος της Επιτροπής Εποπτείας αναφέρει ότι εξετάζονται «πάνω από 95.000» φωτογραφίες.

Μάλιστα ο Ντόναλντ Τραμπ ρωτήθηκε να σχολιάσει το γεγονός… «Δεν τις έχω δει, ωστόσο όλοι γνώριζαν αυτόν τον άνθρωπο, βρισκόταν παντού στο Palm Beach, έχει φωτογραφίες με όλους. Εννοώ πως υπάρχουν εκατοντάδες άνθρωποι που έχουν φωτογραφίες μαζί του, δεν είναι κάτι σπουδαίο. Δεν ξέρω κάτι γι’ αυτό» είπε χαρακτηριστικά ο Αμερικανός πρόεδρος.

Μια από τις φωτογραφίες δείχνει ένα μπολ γεμάτο προφυλακτικά που έχουν το πρόσωπο του Ντόναλντ Τραμπ. Υπάρχει μια πινακίδα που γράφει «Προφυλακτικό Τραμπ 4,50 δολάρια» ενώ η συσκευασία τους αναφέρει τη φράση «Είμαι τεραααάστιος!». Υπάρχουν επίσης φωτογραφίες και με ερωτικά βοηθήματα.

Στις φωτογραφίες μαζί με τον Επστάιν είναι ο Μπιλ Κλιντον, ο Μπιλ Γκέιτς και ο πρίγκιπας Αντριου.

Επίσης ο Στιβ Μπάνον και ο Επστάιν φωτογραφίζονται σε έναν καθρέφτη, υπάρχει στιγμιότυπο από συνάντηση του Μπιλ Γκέιτς με τον πρώην πρίγκιπα Άντριου.