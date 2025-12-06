Πάτρα: Ποιες 9 περιοχές θα αποκτήσουν «Πάρκα Τσέπης»

Μικροί, βιοκλιματικοί και πολυλειτουργικοί χώροι πρασίνου
Εννέα «Πάρκα Τσέπης» αναμένεται να δημιουργηθούν σε διάφορες γειτονιές της Πάτρας, στο πλαίσιο πρωτοβουλίας του Δήμου Πατρέων για ενίσχυση των χώρων πρασίνου.
Η πρόταση ένταξης του έργου στο Πρόγραμμα «Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης» αναμένεται να υποβληθεί έως το τέλος Δεκεμβρίου, σύμφωνα με τη εφημερίδα «Νεολόγος».
Το κόστος για κάθε πάρκο θα κυμαίνεται από 30.000 έως 70–80.000 ευρώ, ανάλογα με την έκταση, την αρχιτεκτονική του χώρου, τη φυτική ύλη, τον εξοπλισμό και τα παιχνίδια που θα περιλαμβάνει. Η δράση εντάσσεται σε ένα ευρύτερο Σχέδιο Αναπλάσεων, που συνδυάζει μεγάλα έργα, όπως η ανάπλαση του θαλασσίου μετώπου, με μικρής κλίμακας παρεμβάσεις σε γειτονιές της πόλης.
Το ειδικό συνεργείο του Τμήματος Πρασίνου, σε συνεργασία με τη Σχολή Γεωπονίας του Πανεπιστημίου Πατρών, έχει ήδη εντοπίσει τους κατάλληλους εγκαταλελειμμένους χώρους και συντάξει τις τεχνικές μελέτες.
Οι περιοχές όπου θα δημιουργηθούν τα πάρκα είναι:
- Σκιπή & Κ. Ουράνη – Αγυιά
- Νοτάρα / Καζαντζάκη / Κωστή Παλαμά – Έξω Αγυιά
- Πλατεία Μάμμου – Αγυιά
- Σταμ. Βουλγαρέως – Μπουκάουρη – Ασήμ. Φωτίλα
- Γεωργίου Παπανδρέου, Φαναρίου & Άθω
- Ζωοδόχου Πηγής & Ιερού Λόχου – Σύνορα
- Πλατεία Χατζή – Εγλυκάδα
- Υλικής & Ικονίου – Ζαρουχλέικα
- Ρήγμα Αγ. Τριάδος – Αργυροκάστρου & Ελ. Βενιζέλου
