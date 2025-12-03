Τη Δευτέρα 8/12 η μεγάλη διαδρομή διαμαρτυρίας για την «επιβίωση» του Οδοντωτού

Μια συμβολική διαδρομή με τον Οδοντωτό θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 8 Δεκεμβρίου, με επιβάτες την πολιτική και αυτοδιοικητική ηγεσία της Δυτικής Ελλάδας, καθώς και στελέχη των δήμων Καλαβρύτων και Αιγιαλείας.

Η συγκέντρωση θα γίνει στις 11:00 στο Διακοπτό, από όπου οι συμμετέχοντες θα αναχωρήσουν για τα Καλάβρυτα, όπου στις 13:00 θα πραγματοποιηθεί νέα συγκέντρωση διαμαρτυρίας. Ο εμπορικός κόσμος της πόλης θα συμμετάσχει με καθολικό κλείσιμο καταστημάτων, σύμφωνα με πληροφορίες του kalavrytanews.com.

Η κινητοποίηση έρχεται ως συνέχεια των αποφάσεων των Δημοτικών Συμβουλίων Καλαβρύτων και Αιγιαλείας και του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας, αλλά και μετά την αναβολή της επίσκεψης του Αναπληρωτή Υπουργού Μεταφορών. Στόχος των φορέων είναι η ανάδειξη της οριακής λειτουργίας του Οδοντωτού και η έναρξη συντονισμένης προσπάθειας για την «επιβίωσή» του πριν τα Χριστούγεννα.

Στοιχεία που παρουσιάστηκαν στην πρόσφατη εκδήλωση στο Πολιτιστικό Πολύκεντρο Καλαβρύτων δείχνουν ότι η μείωση των δρομολογίων από 1/11/2025 οδήγησε σε πτώση 60% στην επισκεψιμότητα της περιοχής, με σοβαρές συνέπειες για την τοπική οικονομία και κοινωνική ζωή.

Ο Δήμαρχος Καλαβρύτων Αθανάσιος Παπαδόπουλος κατέθεσε προτάσεις για κοινό μέτωπο με τον Δήμο Αιγιαλείας και την Περιφέρεια, με στόχο τη διεθνοποίηση του προβλήματος. Μετά την κινητοποίηση της Δευτέρας, αντιπροσωπεία φορέων, υπό τον Αντιπεριφερειάρχη Αχαΐας Φωκίωνα Ζαΐμη, θα μεταβεί σε ΟΣΕ, Hellenic Train και Υπουργείο Μεταφορών.

Οι τοπικοί φορείς τονίζουν ότι ο Οδοντωτός δεν αποτελεί απλώς ένα τρένο, αλλά οικονομικό πνεύμονα και σύμβολο της περιοχής.