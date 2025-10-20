«Ποιος ευθύνεται για την κατάντια του Οδοντωτού;»- Στο πόδι Καλάβρυτα και Αιγιάλεια- Ζητείται ραντεβού με Κυρανάκη

Άμεση συνάντηση με τον αναπληρωτή υπουργό Μεταφορών Κωνσταντίνο Κυρανάκη ζητούν οι φορείς των Καλαβρύτων, με αφορμή την τραγική κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει ο Οδοντωτός σιδηρόδρομος, αλλά και την περικοπή των απογευματινών δρομολογίων.

Με επικεφαλής τον Δήμαρχο Καλαβρύτων Θανάση Παπαδόπουλο και τον Δήμαρχο Αιγιαλείας Τάκη Ανδριόπουλο, οι εκπρόσωποι της Κοινότητας Διακοπτού, του Εμπορικού Συλλόγου Καλαβρύτων, της Ένωσης Ξενοδόχων Καλαβρύτων και των επαγγελματιών της εστίασης, κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου για τις οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις που προκαλούνται στην περιοχή.

Ο κ. Παπαδόπουλος έχει ήδη έρθει σε επικοινωνία με το Υπουργείο Μεταφορών, ζητώντας επίσημες απαντήσεις αλλά και προσωπική συνάντηση με τον κ. Κυρανάκη, παρουσία στελεχών των Δήμων Καλαβρύτων και Αιγιαλείας, της αντιπολίτευσης και εκπροσώπων των παραγωγικών φορέων.

Η κατάσταση αναμένεται να επιδεινωθεί σημαντικά, καθώς τα δρομολόγια του Σαββατοκύριακου μειώνονται από τέσσερα σε δύο, ενώ τις καθημερινές θα εκτελείται μόνο ένα από τα δύο.

Ο πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Καλαβρύτων, Κωνσταντίνος Δαφαλιάς, μιλώντας στο thebest.gr, επισημαίνει: «Δεν είναι μόνο η μείωση των δρομολογίων, γιατί αυτό είναι συνέπεια των προβλημάτων που αντιμετωπίζει ο Οδοντωτός. Πρέπει κάποιος να μας εξηγήσει τι συμβαίνει με το τρένο και γιατί φτάσαμε εδώ. Γιατί παρουσιάζονται συνεχώς μηχανικά προβλήματα; Δεν έχει γίνει συντήρηση; Υπάρχει έλλειψη προσωπικού; Πρέπει επιτέλους να δοθούν απαντήσεις».

Ο ίδιος τονίζει ότι η ευθύνη βαραίνει την Hellenic Train, στην οποία ανήκουν οι συρμοί: «Η Hellenic Train πρέπει να μας εξηγήσει γιατί δεν έκανε συντήρηση, γιατί δεν έκανε όσα όφειλε. Αν ισχύει κάτι διαφορετικό, ας μας το πουν. Κάποιος πρέπει να αναλάβει τις ευθύνες του».

«Η κατάντια του Οδοντωτού»

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Καλαβρύτων, Κώστας Κακκαβάς, κάνει λόγο για «κατάντια» του ιστορικού σιδηροδρόμου: «Ο Οδοντωτός είναι η «ατμομηχανή» της πόλης. Από την πρώτη μέρα λειτουργίας του δεν σταμάτησε ποτέ, ούτε καν στον πόλεμο, και πάντα είχε καθοριστικό ρόλο στη ζωή των Καλαβρύτων. Σήμερα βρισκόμαστε σε ένα πολύ δυσάρεστο σημείο και θέλουμε να μάθουμε ποιος ευθύνεται».

Ο κ. Κακκαβάς καταλογίζει ευθύνες τόσο στην κυβέρνηση, όσο και στην Hellenic Train: «Μετά τις μεγάλες πυρκαγιές του 2023 στο Διακοπτό, η κυβέρνηση δεν υλοποίησε κανένα από τα έργα που είχε δεσμευτεί να κάνει για τη στήριξη της γραμμής, παρότι υπήρχε μελέτη από το Πανεπιστήμιο Πατρών. Από την άλλη, η Hellenic Train έχει αφήσει το μηχανοστάσιο στο Διακοπτό να ρημάζει, χωρίς ανταλλακτικά και τεχνικό προσωπικό. Η εγκατάλειψη είναι εκτεταμένη και σύμφωνα με πρόσφατη αυτοψία τεχνικού, υπάρχουν τεράστιες εκκρεμότητες και στη συντήρηση της γραμμής».

Όπως επισημαίνει, το πρόβλημα δεν είναι απλώς λειτουργικό αλλά ζήτημα επιβίωσης για τα Καλάβρυτα: «Η τακτική της διολίσθησης μέχρι την κατάργηση ενός δρομολογίου είναι γνωστή. Το βλέπουμε και αλλού. Η Hellenic Train επιδοτείται αδρά για τη γραμμή του Οδοντωτού, που είναι τουριστική και αποφέρει έσοδα. Δεν υπάρχει καμία δικαιολογία. Εμείς, ως φορείς και κοινωνία, θα διεκδικήσουμε να φύγει η Hellenic Train από τη διαχείριση, να αναλάβει η κυβέρνηση τις ευθύνες της για τα έργα που δεν έκανε και τέλος θα διεκδικήσουμε να παραδώσουν την εκμετάλλευση του Οδοντωτού στους Δήμους Καλαβρύτων και Αιγιαλείας».