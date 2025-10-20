Οι νησίδες δημιουργικότητας, το πείσμα και το πρώτο ελληνικό single malt ουίσκι που είναι Πατρινό!

Παρουσιάστηκε από τους The Whisky Friends την Παρασκευή σε event στο Omega Yacht Club

Δεν είναι και πολλά εκείνα για τα οποία η πάλαι ποτέ πύλη της Ελλάδας στη Δύση, μπορεί πλέον να περηφανεύεται. Μέσα όμως στη γενικότερη κατήφεια της καθημερινότητας στην πρωτεύουσα της Αχαϊας, ξεπετάγονται κατά καιρούς ορισμένες αχτίδες φωτός που καταφέρνουν να χρωματίσουν με αισιοδοξία την γκρίζα πραγματικότητα της πόλης. Θα μου πείτε, ποιος ασχολείται με το single malt ουίσκι όταν δεν έχει να πληρώσει τους λογαρισμούς και το σούπερ μάρκετ του; Όμως η αναφορά του παρόντος άρθρου έχει μόνο ως αφορμή την παρουσίαση του πρώτου ελληνικού single malt ουίσκι που πραγματοποιήθηκε στην Πάτρα -γιατί εδώ γεννήθηκε! Στόχος του είναι η ανάδειξη μίας ακόμα νησίδας δημιουργικότητας, η οποία έρχεται να ενώσει τις δυνάμεις της μαζί με άλλες που ξεπετάγονται δειλά-δειλά, ώστε να δηλώσουν ευθαρσώς πως είμαστε αποφασισμένοι να παλέψουμε για το όνειρο της δημιουργίας, για το όραμα που καθένας κουβαλάει μέσα του, κόντρα σε θεούς και δαίμονες, κόντρα σε όλους και σε όλα -να διατρανώσει πως δεν θα το βάλουμε κάτω. Κι ενώ δεν είναι λίγες οι αντίστοιχες προσπάθειες που δεν βρίσκουν αίσιο τέλος, αυτή των The Whisky Friends κατάφερε να γίνει πραγματικότητα, χάρη στο πείσμα και τις ικανότητες μιας ομάδας οραματιστών που αποφάσισαν να μην τα παρατήσουν ούτε στο πρώτο, ούτε στο... δέκατο εμπόδιο.

Κάπως έτσι, όπως τόνισε στην επίσημη παρουσίαση της Παρασκευής στο Omega Yacht Club ο Στέλιος Περιστέρης, από την παρέα των εννέα αυτών φίλων, "το πρώτο ελληνικό single malt ουίσκι είναι επίσημο με όλες τις βούλες και εμφιαλώθηκε τον περασμένο Σεπτέμβριο. Είναι γέννημα - θρέμμα της Πάτρας, αφού εδώ γεννήθηκε, εδώ μεγάλωσε, για αυτό και γίνεται στην Πάτρα η πρώτη επίσημη παρουσίαση. Οι "γονείς" του είμαστε οι The Whisky Friends, δηλαδή μία παρέα εννέα φίλων που συναντηθήκαμε σε γευσιγνωσίες ουίσκι." Μιλώντας στην παρουσίαση, ο Γιάννης Χριστοφορίδης είπε ότι «όλα ξεκίνησαν από μία ιδέα, δηλαδή να επιχειρήσουμε να φτιάξουμε νόμιμα και επίσημα το πρώτο ελληνικό Single malt ουίσκι» και συμπλήρωσε: «Επισκεφθήκαμε αποστακτήρια στην Σκωτία, διαβάσαμε την νομοθεσία με την βοήθεια δύο νομικών που είναι στην παρέα μας και κατόπιν άρχισε η αναζήτηση για το πώς μπορεί να υλοποιηθεί η ιδέα μας. Άλλωστε το ουίσκι, ως αλκοολούχο, υπόκειται σε ειδικό φόρο κατανάλωσης, ενώ παράλληλα υπάρχει και ευρωπαϊκός κανονισμός που λέει τι μπορεί να ονομαστεί ουίσκι, ανεξάρτητα σε ποια χώρα θα παραχθεί. Και έτσι αποφασίσαμε ότι μάλλον μπορούμε να τα καταφέρουμε, για αυτό και ξεκινήσαμε την προσπάθεια». Σχετικά με τις προσπάθειες που έγιναν, ο Στέλιος Περιστέρης σημείωσε ότι «τον Απρίλιο του 2020 ξεκινήσαμε να ψάχνουμε ανθρώπους που θα μπορούσαν να μας βοηθήσουν, ώστε να υλοποιήσουμε την ιδέα μας» και συνέχισε: «Δυστυχώς όμως οι δυσκολίες ήταν πάρα πολλές. Για καλή μας τύχη βρήκαμε πρώτα ένα ζυθοποιό, τον Αυγουστίνο Ευριπιώτη, που του άρεσε η ιδέα μας και προθυμοποιήθηκε να μας βοηθήσει. Το καλοκαίρι της ίδιας χρονιάς συναντηθήκαμε με τον αποσταγματοποιό, Ανέστη Ζαμανόπουλο, ο οποίος μας βοήθησε σημαντικά και παράλληλα μας σύστησε τον Γιώργο Σταθόπουλο, του πατρινού αποστακτηρίου CHRIS, που ανέλαβε την παραγωγή». Όπως ανέφερε στη συνέχεια ο Στέλιος Περιστέρης, «η απόσταξη έγινε στις 14 Ιουλίου του 2021 και μέχρι να περάσουν τρία χρόνια, όπως ορίζει η νομοθεσία, επισκεπτόμασταν την Πάτρα και το αποστακτήριο CHRIS, για να δούμε πως εξελίσσεται το προϊόν».