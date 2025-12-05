ΠΑΣΟΚ Αχαΐας: Σύσκεψη του Δικτύου Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων Δυτικής Ελλάδος.

Σήμερα, Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου, στις 19:30 στα γραφεία του ΟΕΒΕΣΝΑ (Αράτου 21) θα πραγματοποιηθεί η 1η Σύσκεψη του Δικτύου Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων Δυτικής Ελλάδος.

Ομιλητές της εκδήλωσης θα είναι οι:

Κογιουμτσής Νίκος (Γραμματέας Τομέα Μικρομεσαίας Επιχειρηματικότητας)

Βαριάμης Δημήτρης (Αναπληρωτής Γραμματέας Τομέα Μικρομεσαίας Επιχειρηματικότητας)

"Κάνουμε ανοιχτό κάλεσμα σε όλους τους μικρομεσαίους επιχειρηματίες να παρακολουθήσουν από κοντά την πρώτη συνάντηση όλων των ελεύθερων επαγγελματιών που συστήνουν το δίκτυο μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας Νομού Αχαΐας για το ΠΑΣΟΚ" αναφέρει η ανακοίνωση.