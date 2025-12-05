Ο Ντόναλντ Τραμπ τιμήθηκε με το βραβείο Ειρήνης της FIFA κατά την κλήρωση του Μουντιάλ 2026

«Μία από τις μεγαλύτερες τιμές της ζωής μου» είπε ο Αμερικανός πρόεδρος.
Μπορεί να μην έχει ακόμη Νόμπελ Ειρήνης, αλλά από σήμερα ο Ντόναλντ Τραμπ μπορεί να λέει ότι τιμήθηκε με ένα βραβείο Ειρήνης.
Πρόκειται για το βραβείο που θέσπισε η FIFA και του απονεμήθηκε από τον πρόεδρό της, Τζιάνι Ινφαντίνο, κατά την κλήρωση των ομίλων για το Μουντιάλ 2026, που θα γίνει σε ΗΠΑ, Καναδά και Μεξικό.
Και όπως φαίνεται, ήταν τόση η ανυπομονησία του ώστε το πήρε μόνος του το χρυσό μετάλλιο και το κρέμασε στον λαιμό του χωρίς να περιμένει τον Ινφαντίνο.
Το βραβείο θα απονέμεται «σε άτομα που έκαναν εξαιρετικές και πέρα από το κανονικό ενέργειες για την ειρήνη».
Επιπλέον ο Τραμπ θα λάβει και ένα μεγάλο χρυσό τρόπαιο που μοιάζει με αυτό του Μουντιάλ, με χέρια που κρατούν την υδρόγειο.
«Σίγουρα αξίζετε το πρώτο Βραβείο Ειρήνης της FIFA. Μπορείτε πάντα να βασίζεστε στην υποστήριξή μου για να ευημερήσει ο κόσμος», είπε ο Ινφαντίνο.
Ο Ντόναλντ Τραμπ ανταπέδωσε τις ευχαριστίες και μίλησε για τη σημασία του βραβείου: «Μεγάλη τιμή, η μεγαλύτερη της ζωής μου. Ξέρω τον Τζιάνι, κάνει υπέροχη δουλειά, έχουμε ρεκόρ εισιτηρίων, τα νούμερα είναι πέρα από κάθε προσδοκία. Ευχαριστώ τη Μελάνια, την οικογένειά μου. Θα δείτε κάτι που δεν έχει ξαναγίνει. Οι σχέσεις μας με Καναδά και Μεξικό είναι υπέροχες. Έχουμε σταθερή σχέση συνεργασίας και ειρήνης. Οι ΗΠΑ θα είναι μια ζεστή χώρα υποδοχής» τόνισε ο Τραμπ.
Ο Τραμπ από καιρό επιθυμεί διακαώς το Νόμπελ Ειρήνης για την ανάμειξή του στην επίλυση παγκόσμιων συγκρούσεων, κάτι που στηρίζει και ο Ινφαντίνο.
Κατά τον ίδιο έχει δώσει τέλος σε οκτώ ή εννιά πολέμους – και ακόμη έχει μεγάλους «στόχους» όπως τον πόλεμο στην Ουκρανία.
