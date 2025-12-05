Ο Ντόναλντ Τραμπ τιμήθηκε με το βραβείο Ειρήνης της FIFA κατά την κλήρωση του Μουντιάλ 2026

Μπορεί να μην έχει ακόμη Νόμπελ Ειρήνης, αλλά από σήμερα ο Ντόναλντ Τραμπ μπορεί να λέει ότι τιμήθηκε με ένα βραβείο Ειρήνης.

Πρόκειται για το βραβείο που θέσπισε η FIFA και του απονεμήθηκε από τον πρόεδρό της, Τζιάνι Ινφαντίνο, κατά την κλήρωση των ομίλων για το Μουντιάλ 2026, που θα γίνει σε ΗΠΑ, Καναδά και Μεξικό.

«Μία από τις μεγαλύτερες τιμές της ζωής μου» είπε ο Αμερικανός πρόεδρος.

Και όπως φαίνεται, ήταν τόση η ανυπομονησία του ώστε το πήρε μόνος του το χρυσό μετάλλιο και το κρέμασε στον λαιμό του χωρίς να περιμένει τον Ινφαντίνο.