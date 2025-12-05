Λέσβος: 23χρονη κατήγγειλε τον σύντροφό της για ενδοοικογενειακή βία

Μια 23χρονη γυναίκα από το Πλωμάρι της Λέσβου κατήγγειλε στην αστυνομία τον 28χρονο Αλβανό σύντροφό της για άσκηση ενδοοικογενειακής βίας.

Ο 28χρονος φέρεται να απείλησε και να χτύπησε την 23χρονη σύντροφό του, την Τετάρτη όπου την έσπρωξε, έπεσε και χτύπησε το κεφάλι της και όταν προσπάθησε να φύγει, ο δράστης κλείδωσε την πόρτα για να μην μπορέσει να φύγει.

Το ζευγάρι τσακώθηκε έντονα ξανά, χθες Πέμπτη, όπου δεν δίστασε ο δράστης ακόμη και την απειλήσει με μαχαίρι, μπροστά στην ανήλικη κόρη της.

Αμέσως μετά εξαφανίστηκε και το θύμα κατήγγειλε τον δράστη στην Αστυνομία, που από εκείνη την στιγμή τον αναζητά για τον συλλάβει.