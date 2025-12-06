Οι περιοχές που «χτυπά» ο Byron τις επόμενες ώρες - Ισχυρές βροχές και καταιγίδες μέχρι το μεσημέρι

Η θερμοκρασία δεν θα παρουσιάσει αξιόλογη μεταβολή. Στα βόρεια ηπειρωτικά θα κυμανθεί από 14 έως 16 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές από 17 έως 19, ενώ στην Κρήτη, στις Κυκλάδες και στα Δωδεκάνησα θα φτάσει έως τους 20 βαθμούς Κελσίου.

Στην κεντρική Μακεδονία (Πιερία, Ημαθία, Χαλκιδική) έως τις πρωινές ώρες. Στην ανατολική Μακεδονία (κυρίως σε θαλάσσια και παραθαλάσσια τμήματα) έως τις πρωινές ώρες. Στη Θεσσαλία, έως τις πρωινές ώρες. Στην Κρήτη, στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και στα Δωδεκάνησα, έως το μεσημέρι. Στην υπόλοιπη Ελλάδα, ο καιρός παραμένει άστατος, με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες στα δυτικά θαλάσσια και παραθαλάσσια τμήματα. Στα βόρεια ορεινά αναμένονται πρόσκαιρες χιονοπτώσεις, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτικοί στα δυτικά 3 με 5 μποφόρ και νοτιοανατολικοί στα ανατολικά 4 με 5 μποφόρ, με βαθμιαία εξασθένηση μέσα στην ημέρα.

Το επικαιροποιημένο έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού Σύμφωνα με τις τελευταίες προβλέψεις, τα φαινόμενα αναμένεται κατά τόπους να είναι έντονα, με πιθανές χαλαζοπτώσεις και ισχυρούς ανέμους.

Η πρόγνωση της ΕΜΥ αναφέρει ότι στα βόρεια ηπειρωτικά, στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου, στις Κυκλάδες, στην Κρήτη και στα Δωδεκάνησα θα σημειωθούν βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα είναι πιο έντονα στην κεντρική Μακεδονία, ιδίως στις περιοχές της Πιερίας, Ημαθίας, Πέλλας και Χαλκιδικής, καθώς και στα Δωδεκάνησα μέχρι το μεσημέρι.

Βροχές και καταιγίδες, κατά τόπους ισχυρές, εκδηλώνονται από τις πρώτες πρωινές ώρες στην κεντρική Μακεδονία και θα συνεχιστούν έως το μεσημέρι στα Δωδεκάνησα.

Η κακοκαιρία Byron συνεχίζει να επηρεάζει τη χώρα και σήμερα, Σάββατο 6 Δεκεμβρίου 2025, σύμφωνα με την ΕΜΥ, κυρίως μέχρι το μεσημέρι.

Η πρόγνωση από την Νικόλ Ζιακοπούλου

Όπως σημειώνει η μετεωρολόγος Νικόλ Ζιακοπούλου, το Σαββατοκύριακο θα κυλήσει με βελτιωμένο καιρό στις περισσότερες περιοχές, χωρίς ωστόσο να έχει εξαλειφθεί εντελώς ο κίνδυνος νέων φαινομένων από το κύμα κακοκαιρίας Byron, που επηρέασε τη χώρα από χθες. Σήμερα, Σάββατο, αναμένονται αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και καταιγίδες, κυρίως σε Μακεδονία, Θεσσαλία και Αιγαίο, έως το μεσημέρι. Οι άνεμοι θα στραφούν βόρειοι έως 6 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 18 βαθμούς.

Στην Αττική, προβλέπονται παροδικές νεφώσεις, με βόρειους ανέμους έως 4 μποφόρ και θερμοκρασία από 9 έως 18 βαθμούς. Αντίστοιχα, στη Θεσσαλονίκη θα σημειωθούν ισχυρές βροχές έως το μεσημέρι, με βορειοανατολικούς ανέμους έως 5 μποφόρ και θερμοκρασία από 10 έως 15 βαθμούς Κελσίου.

Την Κυριακή, ο καιρός θα παραμείνει άστατος, με βροχές και λίγες καταιγίδες κυρίως στις νησιωτικές περιοχές. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι έως 6 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, διατηρώντας ήπιες θερμοκρασίες για την εποχή.

Η πρόγνωση από τον Τάσο Αρνιακό

Όπως τονίζει ο μετεωρολόγος του ANT1, Τάσος Αρνιακός: «Για το Σάββατο 6 Δεκεμβρίου, ανήμερα του Αγίου Νικολάου, ο καιρός θα παρουσιάσει έντονη μεταβλητότητα. Στα βόρεια ηπειρωτικά, στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, στις Κυκλάδες, στην Κρήτη και στα Δωδεκάνησα αναμένονται βροχές και σποραδικές καταιγίδες, τοπικά ισχυρές, κυρίως τις πρωινές ώρες. Στην υπόλοιπη χώρα θα επικρατήσουν νεφώσεις, οι οποίες θα πυκνώσουν και θα δώσουν πρόσκαιρες τοπικές βροχές, ενώ στα δυτικά θαλάσσια και παράκτια τμήματα δεν αποκλείονται σποραδικές καταιγίδες. Χιόνια προβλέπονται στα βόρεια ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτικοί στα δυτικά, 3 με 5 μποφόρ, ενώ στα ανατολικά νοτιοανατολικοί, 4 με 6 μποφόρ, οι οποίοι σταδιακά θα εξασθενήσουν. Η θερμοκρασία δεν θα παρουσιάσει αξιόλογη μεταβολή. Στα βόρεια θα κυμανθεί στους 15-16 βαθμούς Κελσίου, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά στους 16-17, ενώ στα νησιά θα φτάσει τους 18-19 βαθμούς.

Στην Αττική προβλέπεται ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, που κατά περιόδους θα πυκνώνουν και θα φέρουν τοπικές βροχές, με σχετική βελτίωση αργότερα. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοανατολικοί 4 με 5 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 17 βαθμούς Κελσίου.

Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται νεφώσεις με τοπικές βροχές και σταδιακή βελτίωση από το απόγευμα. Οι άνεμοι στον Θερμαϊκό θα είναι βορειοδυτικοί, 3 με 5 μποφόρ, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 10 έως 15 βαθμούς Κελσίου.

Την Κυριακή, ο καιρός θα παρουσιάσει σταδιακή βελτίωση σε ολόκληρη τη χώρα, με εξασθένηση των φαινομένων και των ανέμων. Ο Τάσος Αρνιακός έκλεισε την πρόγνωσή του λέγοντας: «Να έχετε ένα όμορφο βράδυ και καλό Σαββατοκύριακο, με προσοχή στους δρόμους».

Η πρόγνωση της ΕΜΥ

Στα βόρεια ηπειρωτικά, τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου, τις Κυκλάδες, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα προβλέπονται βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα μέχρι τις πρωινές ώρες θα είναι κατά τόπους ισχυρά στην κεντρική Μακεδονία (περιφερειακές ενότητες Πιερίας – Ημαθίας – Πέλλας – Χαλκιδικής) και μέχρι το μεσημέρι στα Δωδεκάνησα.

Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι άστατος, με πρόσκαιρες τοπικές βροχές και στα δυτικά θαλάσσια – παραθαλάσσια μεμονωμένες καταιγίδες. Πρόσκαιρες χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα βόρεια ορεινά.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν νότιοι νοτιοανατολικοί 4 με 5 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στα βόρεια ηπειρωτικά τους 14 με 16 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές τους 17 με 18 και τοπικά τους 19 και στην Κρήτη, τις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα τους 19 με 20 βαθμούς Κελσίου.

Μακεδονία, Θράκη

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα μέχρι τις πρωινές ώρες στην κεντρική Μακεδονία (κυρίως στην Πιερία, την Ημαθία, την Πέλλα και την Χαλκιδική) θα είναι κατά τόπους ισχυρά.

Ανεμοι: Ανατολικοί βορειοανατολικοί 4 και στα θαλάσσια έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 06 έως 14 και στη Θράκη έως 18 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

Νησιά Ιονίου, Ήπειρος, Δυτική Στερεά, Δυτική Πελοπόννησος

Καιρός: Άστατος με πρόσκαιρες τοπικές βροχές και στα δυτικά θαλάσσια – παραθαλάσσια μεμονωμένες καταιγίδες. Πρόσκαιρες χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά της Ηπείρου.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 και στα πελάγη βόρειοι βορειοδυτικοί έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 11 έως 17 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 4 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, Εύβοια, Ανατολική Πελοπόννησος

Καιρός: Στη Θεσσαλία άστατος καιρός με βροχές και σποραδικές καταιγίδες κατά τόπους και κατά διαστήματα. Βαθμιαία τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν. Στις υπόλοιπες περιοχές νεφώσεις παροδικά αυξημένες με λίγες τοπικές βροχές το μεσημέρι – απόγευμα.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και από αργά το απόγευμα στα ανατολικά βορείων διευθύνσεων με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 09 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

Κυκλάδες, Κρήτη

Καιρός: Άστατος, με βροχές και σποραδικές καταιγίδες κατά τόπους και κατά διαστήματα.

Άνεμοι: Δυτικοί νοτιοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση.

Θερμοκρασία: Από 13 έως 20 βαθμούς Κελσίου.

Νησιά Ανατολικού Αιγαίου – Δωδεκάνησα

Καιρός: Νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κατά τόπους ισχυρές από ν. Σάμο και νοτιότερα μέχρι το μεσημέρι.

Άνεμοι: Ανατολικοί νοτιοανατολικοί 4 με και πρόσκαιρα 6 μποφόρ. Βαθμιαία θα εξασθενήσουν και στα βόρεια θα στραφούν σε βορείων διευθύνσεων 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 15 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

Αττική

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με πιθανότητα για λίγες τοπικές βροχές στα βόρεια και ανατολικά τις μεσημβρινές ώρες.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και από το βράδυ από βόρειες διευθύνσεις με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 18 βαθμούς Κελσίου.

Θεσσαλονίκη

Καιρός: Νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες, πιθανόν κατά τόπους και κατά διαστήματα ισχυρές τις πρωινές ώρες. Ύφεση των φαινομένων αναμένεται από το βράδυ.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 14 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 07-12-2025

Στα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου, τις Σποράδες, την Εύβοια, τις Κυκλάδες, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα αυξημένες νεφώσεις με βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα παροδικές νεφώσεις με λίγες τοπικές βροχές.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στα πελάγη πρόσκαιρα τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στα βόρεια ηπειρωτικά τους 15 με 16 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές τους 17 με 18 και στην Κρήτη, τις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα τους 19 με 20 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 08-12-2025

Στα ανατολικά ηπειρωτικά (πλην της ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης), τις Σποράδες, την Εύβοια, τις Κυκλάδες, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα νεφώσεις με τοπικές βροχές και κυρίως στα θαλάσσια παραθαλάσσια μεμονωμένες καταιγίδες. Τις βραδινές ώρες τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν και θα περιοριστούν στις Σποράδες, την Εύβοια, την ανατολική Στερεά, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα.

Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με κατά τόπους βροχές στα ηπειρωτικά.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στο Αιγαίο βαθμιαία τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια και τα ανατολικά.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 09-12-2025

Στα ανατολικά και τα νότια λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις με πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών στις Σποράδες, την Εύβοια, την ανατολική Στερεά, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα, κυρίως τις πρωινές ώρες. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός.

Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη, κυρίως στα δυτικά ηπειρωτικά, τις πρωινές και βραδινές ώρες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 4, στα ανατολικά 4 με 5 και στο Αιγαίο 6 τοπικά 7 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα δυτικά.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 10-12-2025

Γενικά αίθριος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις.

Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη, κυρίως στα δυτικά ηπειρωτικά, τις πρωινές και βραδινές ώρες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο.