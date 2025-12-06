Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

/

Ρόδος: Έσπασαν κάβοι σε κρουαζιερόπλοιο λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών

Ρόδος: Έσπασαν κάβοι σε κρουαζιερόπλοιο ...

Προανάκριση διενεργείται από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ρόδου,

Η Λιμενική Αρχή της Ρόδου ενημερώθηκε τις πρωινές ώρες σήμερα, Σάββατο (6/12) ότι ένα κρουαζιερόπλοιο σημαίας St Kitts & Navis με 49 μέλη πληρώματος, χωρίς επιβάτες, κατά τη μεθόρμισή του από το λιμάνι της Ρόδου προς ασφαλές αγκυροβόλιο, υπέστη θραύση των κάβων του λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών που επικρατούσαν στην περιοχή.

Στην περιοχή μετέβησαν άμεσα τα ρυμουλκά πλοία  “ΚΑΠΤΑΙΝ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ V” Ν.Π. 12957 και “ΜΙΝΩΤΑΥΡΟΣ Α” Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 135. Με τη συνδρομή των ρυμουλκών, το κρουαζιερόπλοιο κατέπλευσε με ασφάλεια στο αγκυροβόλιο του όρμου Ιαλυσού, όπου θα παραμείνει μέχρι την βελτίωση των τοπικών καιρικών συνθηκών. Προανάκριση διενεργείται από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ρόδου, ενώ από το συμβάν δεν αναφέρθηκε τραυματισμός και δεν παρατηρήθηκε θαλάσσια ρύπανση.

Ειδήσεις Τώρα

Οι επιστήμονες προειδοποιούν: Ο υπερβολικός ύπνος δεν είναι αθώος

Ποια ώρα της ημέρας είμαστε πιο στεναχωρημένοι και ποια πιο χαρούμενοι

Στα μονοπάτια του Αροάνιου: Το μαγικό δάσος του Πλανητέρου

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Ρόδος Κακοκαιρία

Ειδήσεις