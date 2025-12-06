Κακοκαιρία Byron: Υπερχείλισε ο Ενιπέας - Ήχησε το 112 για εκκένωση της Υπέρειας

Τα «δόντια» της συνεχίζει να δείχνει στη Λάρισα η κακοκαιρία Byron.

Μήνυμα του 112 χτύπησε στα κινητά των κατοίκων της περιοχής Υπέρειας, νωρίς το πρωί του Σαββάτου (06.12.2025), προειδοποιώντας για υπερχείλιση ποταμού.

Οι σφοδρές βροχές και καταιγίδες που έφερε η κακοκαιρία Byron, χτυπούν την Λάρισα τις τελευταίες ώρες και έχουν προκαλέσει σοβαρά προβλήματα. Μεταξύ αυτών και η υπερχείλιση του ποταμού Ενιπέα. Η Πολιτική Προστασία προειδοποιεί για το φαινόμενο και ζητά από τους κατοίκους να ακολουθήσουν τις οδηγίες των αρχών.

Για τον λόγο αυτό, η Πολιτική Προστασία ζητά από τους κατοίκους του οικισμού της Λάρισας να μετακινηθούν προς Φάρσαλα.

«Αν βρίσκεστε στον οικισμό της Υπέρειας της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας, απομακρυνθείτε προς την πόλη των Φαρσάλων λόγω υπερχείλισης του ποταμού Ενιπέα. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών», αναφέρεται στο μήνυμα.

Ο περιφερειάρχης Θεσσαλίας Δημήτρης Κουρέτας, σε συνέντευξη του στην ΕΡΤ, εμφανίστηκε καθησυχαστικός εξηγώντας ότι το μήνυμα του 112 για την υπερχείλιση του ποταμού Ενιπέα εστάλη προληπτικά. Ανέφερε επίσης ότι στα Φάρσαλα και στη Καρδίτσα δεν έχει εμφανιστεί πρόβλημα.

Την ίδια στιγμή, σε κατάσταση συναγερμού βρίσκονται και οι αρμόδιες αρχές στα Τρίκαλα καθώς ξεχείλισε ο Πηνειός.

Ο ποταμός υπερχείλισε στην ευρεία κοίτη του στο ύψος του Βαλομανδρίου.

Στο σημείο μετέβη η αντιπεριφερειάρχης Τρικάλων κ. Χρύσα Ντιντή, η οποία δήλωσε ότι η εξέλιξη του φαινομένου παρακολουθείται, χωρίς να εμπνέει ανησυχία μέχρι στιγμής.