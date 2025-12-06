Η κυκλοφορία στο νέο άξονα Πατρών - Πύργου: Τα στοιχεία της πρώτης ημέρας

Με ιδιαίτερα θετικό αποτύπωμα ξεκίνησε τη λειτουργία του το νέο τμήμα της Πατρών–Πύργου, καθώς το πρώτο 24ωρο καταγράφηκαν συνολικά 7.592 διελεύσεις από τον σταθμό διοδίων στα Καμίνια, από τις 14:00 της Πέμπτης έως την ίδια ώρα της Παρασκευής.

Παράλληλα, ο σταθμός του Πύργου μέτρησε 2.230 διελεύσεις στο ίδιο χρονικό διάστημα.

Η παράδοση του σύγχρονου αυτοκινητόδρομου προσέφερε σημαντική ανακούφιση στους οδηγούς, οι οποίοι πλέον κινούνται σε έναν άνετο και ασφαλή δρόμο, αλλά και στους κατοίκους των νότιων περιοχών της Πάτρας, καθώς τα βαρέα οχήματα έχουν σταματήσει να επιβαρύνουν την Παλαιά Εθνική Οδό Πατρών–Πύργου.

Το νέο οδικό έργο υψηλών προδιαγραφών διαθέτει πλήρως διαχωρισμένο οδόστρωμα, ελεγχόμενη πρόσβαση, καθώς και εννέα κόμβους, συμβάλλοντας σημαντικά στην ενίσχυση της οδικής ασφάλειας και στη βελτίωση της κυκλοφοριακής ροής.