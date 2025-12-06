Επέτειος Γρηγορόπουλου: Δύο πορείες σήμερα στην Πάτρα

Δεκαεπτά χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από τη δολοφονία του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου στα Εξάρχεια, και σε όλη τη χώρα έχουν προγραμματιστεί συγκεντρώσεις και πορείες τιμής και μνήμης.

Στην Πάτρα, φορείς, συλλογικότητες, σωματεία, μαθητές και φοιτητές διοργανώνουν δύο ξεχωριστά συλλαλητήρια: το πρώτο στις 12 το μεσημέρι και το δεύτερο στις 6 το απόγευμα.

Η Ελληνική Αστυνομία έχει καταρτίσει ειδικό επιχειρησιακό σχέδιο για την κάλυψη των κινητοποιήσεων, με αυξημένη παρουσία δυνάμεων και ενισχύσεις από γειτονικούς νομούς, ώστε να αποφευχθούν ενδεχόμενα επεισόδια.

Παρόμοιες εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν και σε άλλες μεγάλες πόλεις της Ελλάδας. Στην Αθήνα, μαθητές και φοιτητές θα συγκεντρωθούν το μεσημέρι στα Προπύλαια, ενώ στις 9 το βράδυ θα γίνει η καθιερωμένη συγκέντρωση στη γωνία Μεσολογγίου και Τζαβέλα, στο σημείο όπου έπεσε νεκρός ο 16χρονος Γρηγορόπουλος από τον ειδικό φρουρό Επαμεινώνδα Κορκονέα.