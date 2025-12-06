Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε ΠΑΟΚ - Κολοσσός, Προμηθέας - Μύκονος

Με τέσσερις αναμετρήσεις ξεκινά η 9η αγωνιστική της Stoiximan GBL.

Στις 16:00, ο ΠΑΟΚ (5-2) υποδέχεται τον Κολοσσό (2-6), ενώ την ίδια ώρα ο Προμηθέας (3-5) φιλοξενεί τη Μύκονο Betsson (3-4).

Όπως αναφέρει το SPORT24, στις 18:15, η Καρδίτσα (3-4) υποδέχεται τον Ηρακλή (3-4), ενώ το Περιστέρι Betsson (4-3) το Μαρούσι (2-5).

Το σημερινό πρόγραμμα

ΠΑΟΚ – Κολοσσός (16:00, ΕRΤSPORTS 1, Match Center από το SPORT24)

Προμηθέας – Μύκονος Betsson (16:00, ΕΡΤ 2 ΣΠΟΡ, Match Center από το SPORT24)

Καρδίτσα – Ηρακλής (18:15, ΕΡΤ 2 ΣΠΟΡ, Match Center από το SPORT24)

Περιστέρι Betsson – Μαρούσι (18:15, ERTSPORTS 1, Match Center από το SPORT24)

Δύο ματς για την Α1 Γυναικών

Δύο παιχνίδια περιλαμβάνει το σημερινό πρόγραμμα της Α1 Γυναικών, με τον Παναθηναϊκό να υποδέχεται την ΕΣΚΔ Ιωνία και τον Ολυμπιακό τον Πανσερραϊκό.

Το σημερινό πρόγραμμα

Παναθηναϊκός – ΕΣΚΔ Ιωνία (11:45, ERTPOSRTS 1)

Ολυμπιακός – Πανσερραϊκός (14:30, ΕΟΚ YouTube)

Δράση στην Elite League

Η δράση συνεχίζεται στην Elite League με έξι αναμετρήσεις για την 11η αγωνιστική, οι οποίες θα μεταδοθούν από το κανάλι της ΕΟΚ στο YouTube.

Το σημερινό πρόγραμμα

Αιγάλεω – Σοφάδες (6/12, 17:00)

Πρωτέας Βούλας – Χαλκίδα (6/12, 17:00)

Νίκη Βόλου – Δόξα Λευκάδας (6/12, 17:00)

Πανερυθραϊκός – Ψυχικό (6/12, 17:00)

Λαύριο – Δάφνη (6/12, 17:00)

Παπάγου – Μέγαρα (6/12, 17:00)