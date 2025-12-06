Πάτρα-«Φλόγα»: 43 χρόνια Αγάπης δίχως όρους - Μηνύματα ελπίδας στο χριστουγεννιάτικο bazaar - ΦΩΤΟ

Οι μαθητές και οι μαθήτριες, οι εκπαιδευτικοί, οι Σύλλογοι Γονέων και Κηδεμόνων από 64 σχολεία της Αχαΐας και το Παράρτημα Πάτρας του Συλλόγου Γονιών Παιδιών με Νεοπλασματική Ασθένεια « Φλόγα Πάτρας» πραγματοποιούν μια ξεχωριστή Χριστουγεννιάτικη γιορτή, που αποτελεί πλέον θεσμό για την Πάτρα, στη Μαιζώνος & Αγ. Νικολάου.

Όλοι μαζί στέλνουν μηνύματα αγάπης και ελπίδας στα παιδιά που πάσχουν από καρκίνο.