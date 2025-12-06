Πάτρα-«Φλόγα»: 43 χρόνια Αγάπης δίχως όρους - Μηνύματα ελπίδας στο χριστουγεννιάτικο bazaar - ΦΩΤΟ

Μαθητές από 64 σχολεία Αχαΐας και πλήθος κόσμου στη Μαιζώνος & Αγ. Νικολάου
Οι μαθητές και οι μαθήτριες, οι εκπαιδευτικοί, οι Σύλλογοι Γονέων και Κηδεμόνων από 64 σχολεία της Αχαΐας και το Παράρτημα Πάτρας του Συλλόγου Γονιών Παιδιών με Νεοπλασματική Ασθένεια « Φλόγα Πάτρας» πραγματοποιούν μια ξεχωριστή Χριστουγεννιάτικη γιορτή, που αποτελεί πλέον θεσμό για την Πάτρα, στη Μαιζώνος & Αγ. Νικολάου.
Όλοι μαζί στέλνουν μηνύματα αγάπης και ελπίδας στα παιδιά που πάσχουν από καρκίνο.
Συμμετείχαν:
Νηπιαγωγεία - Παιδικοί Σταθμοί:
7ο, 10ο, 12ο, 15ο, 16ο, 18ο, 23ο, 26ο, 27ο, 34ο, 42ο, 49ο Πατρών, Καμινίων, Κάτω Αλισσού, Λακκόπετρας, Σταυροδρομίου, Τέμενης, ʺΑναγέννηση", ʺΗλιοχώρα", ʺΝαυτίλος", ʺΤο Ροζ Μπαλόνι", ʺΤο Παραμύθι".
Δημοτικά Σχολεία:
1ο Οβρυάς, 2ο Ειδικό Πατρών, 2ο, 4ο, 6ο, 8ο, 10ο, 18ο, 20ο, 23ο, 26ο, 34ο, 43ο, 44ο, 47ο, 53ο, 56ο, 60ο, 61ο, 62ο Πατρών, Αγίου Βασιλείου, Ακταίου, Βραχναιΐκων, Κάτω Καστριτσίου, Σταυροδρομίου, Τέμενης Αιγίου, Χαλανδρίτσας.
Γυμνάσια:
2ο Παραλίας, 21ο Πατρών, Κάτω Αχαΐας, Ρίου, Αρσάκειο Γυμνάσιο, Ιδιωτικό Γυμνάσιο ʺΘεμέλιο".
Λύκεια:
6ο ΕΠΑΛ, 2ο Ε.Κ. Πάτρας, ΓΕΛ Καμαρών, Αρσάκειο, Ιδιωτικό Λύκειο ʺΘεμέλιο".
Φορείς:
· Σύλλογος Γονέων & Κηδεμόνων Πειραματικού Δημοτικού σχολείου Πατρών,
· Σύλλογος Γονέων & Κηδεμόνων Πρότυπου Γυμνασίου & Λυκείου,
· Εκπολιτιστικός Σύλλογος Ρίου 'Η Ζωοδόχος Πηγή',
· Εκπολιτιστικός Σύλλογος «Ρυθμός – Κίνηση»
· Πολιτιστικός Σύλλογος Τσουκαλεϊκων "ο Άγιος Χαράλαμπος".
Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με την Αγωγή Υγείας της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας και με την υποστήριξη της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας.
Καθοριστική στην όλη διοργάνωση είναι η στήριξη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, του Δήμου Πατρέων (Υπηρεσία Ηλεκτροφωτισμού, Παμπελοποννησιακό Στάδιο, Πολιτιστικός Τομέας), του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού Τμήμα Πάτρας, του παραρτήματος Πάτρας του Πανελλήνιου Αθλητικού Σωματείου «ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ» και της επιχείρησης «ΚΡΕΟΣΥΣ».
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr