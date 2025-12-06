Πύργος-Καλό Νερό-Τσακώνα: Το 2026 ξεκινά η διαδικασία εξασφάλισης πόρων

Μέσα στο 2026 θα ξεκινήσει η προσπάθεια για την χρηματοδότηση του τελευταίου τμήματος της Ολυμπίας Οδού, Πύργος-Καλό Νερό-Τσακώνα.

Μετά την ολοκλήρωση του τμήματος Πάτρα-Πύργος το ενδιαφέρον πλέον στρέφεται στη υλοποίηση του τμήματος που όχι μόνο ολοκληρώνει την Ολυμπία Οδό αλλά ολοκληρώνει και όλο το οδικό κύκλωμα της Πελοποννήσου.

Σύμφωνα με τα μέχρι σήμερα δεδομένα έχουμε τρία σενάρια με κόστος από 700 εκατ. ευρώ μέχρι και 1 δισ. ευρώ πράγμα που δημιουργεί μεγάλες προκλήσεις για την δυνατότητα να χρηματοδοτηθεί αυτό το πολύ σημαντικό έργο.

Όλα κρίνονται από τις αποφάσεις που θα ληφθούν για την χάραξη στον Καϊάφα που άλλωστε αποτέλεσε το σημείο καμπής για το πάγωμα των έργων το 2010 στο τμήμα αυτό. Σύμφωνα με πληροφορίες, αυτό που πιθανότητα θα επιδιωχθεί είναι να παραμείνει η χάραξη στην περιοχή αλλά με τέτοιο τρόπο που να μην δημιουργεί προβλήματα με τον χαρακτηρισμό του Καϊάφα ως Natura,

Αυτό που φαίνεται πως θα γίνει είναι να ξεκινήσει η διαδικασία έγκρισης από την Κομισιόν μέσα στο 2026. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, έχουμε φτάσει σε επίπεδο οριστικών μελετών σε όλα υποτμήματα με εξαίρεση την διάβαση από την περιοχή του Καϊάφα.

Το συνολικό μήκος του έργου είναι 90 χλμ εκ των οποίων το «Πύργος – Αλφειός» μήκους 13 χλμ. και το «Αλφειός – Καλό Νερό – Τσακώνα» μήκους 76,2 χλμ. Η απόφαση του ΣτΕ ήταν σημείο καμπής για το έργο καθώς στη συνέχεια λόγω της κρίσης απεντάχθηκε το 2013 όλο το τμήμα από τον Πύργο μέχρι την Τσακώνα.

Για το επίμαχο κομμάτι, εξετάζεται, από τη μία, η λύση της ανατολικής χάραξης μέσω του ορεινού όγκου Λαπίθα, με σήραγγα μήκους ως και 10 χλμ., που θα παρακάμπτει τη Ζαχάρω. Από την άλλη, βρίσκεται η «μηδενική» λύση, στην οποία προβλέπεται βελτίωση της υφιστάμενης χάραξης, με διαφοροποίηση των τεχνικών χαρακτηριστικών όπου απαιτείται, ώστε να ανταποκρίνεται στις περιβαλλοντικές απαιτήσεις.

Η περίπτωση άλλης χάραξης, συνεπάγεται με την κατασκευή σήραγγας έως κα 10 χιλιομέτρων πράγμα που καθιστά παντελώς απαγορευτική την χρηματοδότηση του έργου. Για αυτό και παραμένουν υπό εξέταση τα επιμέρους χαρακτηριστικά του άξονα «Πύργος – Καλό Νερό – Τσακώνα», δηλαδή αν θα είναι κλειστός αυτοκινητόδρομος ή θα περιοριστεί σε δύο λωρίδες (χωρίς ΛΕΑ) με διαχωριστικό στηθαίο, διατηρώντας χαμηλότερα το κόστος, αλλά και το περιβαλλοντικό αποτύπωμα.

Το ίδιο έγινε και στην περίπτωση του άξονα «Ιωάννινα – Κακαβιά», προκειμένου να χρηματοδοτηθεί το καταληκτικό κομμάτι από το Καλπάκι, οι Jaspers μείωσαν τη διατομή του άξονα, διότι δεν «έβγαινε» βάσει της μελέτης κόστους-οφέλους. Σε κάθε περίπτωση, για την επιλεγείσα λύση θα πρέπει να υπάρξει νέα περιβαλλοντική αδειοδότηση.

Σε κάθε περίπτωση το προηγούμενο της Πατρών-Πύργου δημιουργεί αισιοδοξία ότι μπορεί να λειτουργήσει σαν πιλότος για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θυμίζεται ότι η επανένταξη του άξονα στην Ολυμπία Οδό χρειάστηκε το «ΟΚ» τριών επιτροπών, DG Grow, DG Comp και DG Move, μετά από διαπραγματεύσεις που κράτησαν περί τα δύο χρόνια.

Cortes Marcos: Στρατηγική η παρουσία της VINCI στην Ελλάδα, υποστηρίζουμε την προσπάθεια και για το Πύργος-Τσακώνα

To ypodomes.com κατά τη διάρκεια των εγκαινίων του Πάτρα-Πύργος, είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει με την επικεφαλής των οδικών παραχωρήσεων σε παγκόσμιο επίπεδο της Vinci, κυρία Cortes Marcos.

Η κυρία Μάρκος μιλώντας για την τη στρατηγική της Ελλάδας για την ανάπτυξη αυτοκινητοδρόμων σημείωσε πως η “Η Ελλάδα είναι από τις πιο φιλόδοξες και προοδευτικές χώρες όσον αφορά τη χρήση παραχωρήσεων με διόδια για την επέκταση και τον εκσυγχρονισμό του εθνικού δικτύου αυτοκινητοδρόμων.

Αυτό επιτρέπει την έγκαιρη παράδοση μεγάλων κατασκευαστικών έργων και εγγυάται τη λειτουργική συνέπεια σε ολόκληρο το δίκτυο. Εάν ο αυτοκινητόδρομος δεν αποδώσει σωστά, οι οδηγοί απομακρύνονται. Αυτή η ευθυγράμμιση φυσικά ωθεί τους παραχωρησιούχους να παρέχουν υψηλής ποιότητας λειτουργίες κάθε μέρα”.

Για την Πατρών-Πύργου όπως είπε αποτέλεσε μια καλή απόδειξη καθώς το έργο ενσωματώθηκε στην παραχώρηση της Ολυμπίας Οδού και η VINCI Highways & οι συνεργάτες ήταν υπεύθυνοι για τον σχεδιασμό, τη χρηματοδότηση και την κατασκευή. Παράλληλα όπως είπε η VINCI Highways παραμένει πλήρως αφοσιωμένη στην υποστήριξη της προσπάθειας της κυβέρνησης που αξιολογεί την επόμενη φάση ανάπτυξης, με πιθανή επέκταση από τον Πύργο στην Τσακώνα.

Για την παρουσία της VINCI στην Ελλάδα η κα Μάρκος σημείωσε η σχέση αυτή χρονολογείται αρκετές δεκαετίες πριν και έχει αναπτυχθεί στην ιστορία με εκκίνηση το Μετρό της Αθήνας και μετά με τη γέφυρα Ρίου-Αντιρρίου και κατόπιν στα μεγάλα έργα αυτοκινητοδρόμων,

“Αυτή η μακρά ιστορία εξηγεί γιατί η VINCI Highways είναι πλέον ο κορυφαίος διεθνής φορέας εκμετάλλευσης αυτοκινητοδρόμων στην Ελλάδα με 3 παραχωρήσεις και περισσότερα από 500 χλμ. Η θέση μας αντικατοπτρίζει τη σταθερή, αξιόπιστη συνεργασία μας μεταξύ Ελλάδας και VINCI” τόνισε η κα Μάρκος.

Τέλος, αναφορικά με το τι πρέπει να περιμένουν οι οδηγοί από τον νέο αυτοκινητόδρομο Πάτρας-Πύργου όσον αφορά την ποιότητα των υπηρεσιών η κα Μάρκος ανέφερε ως παράδειγμα το τμήμα Κόρινθος-Πάτρα που άνοιξε το 2017, όπου μειώθηκαν τα ατυχήματα κατά περισσότερο από 90%.

“Οι οδηγοί θα επωφεληθούν από την 24ωρη επιτήρηση και την οδική βοήθεια από την Ολυμπία Οδό, 7 ημέρες την εβδομάδα και θα απολαύσουν επίσης υψηλότερη ποιότητα υπηρεσιών: πλήρεις ψηφιακές υπηρεσίες διοδίων – για πρώτη φορά στην Ελλάδα και νέες περιοχές εξυπηρέτησης.

Η περιβαλλοντική καινοτομία είναι ένα άλλο σημαντικό όφελος που θα προκύψει στο τμήμα: πρόσφατα αναπτύξαμε στην Ολυμπία Οδό ένα από τα μεγαλύτερα προγράμματα ηλιακής ενέργειας σε αυτοκινητόδρομους της Ευρώπης, το τμήμα Πάτρας-Πύργου θα ακολουθήσει την ίδια πορεία” είπε ολοκληρώνοντας το υψηλόβαθμο στέλεχος της VINCI.