Ο Φωκίων Ζαΐμης βρέθηκε στη Γενική Συνέλευση της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδας

Χαιρετισμό στην Γενική Συνέλευση της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδας που πραγματοποιήθηκε στην Πάτρα, απηύθυνε ο Αντιπεριφερειάρχης Αχαΐας Φωκίων Ζαΐμης.

Μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στην ανάγκη να «ανοίξουν επιτέλους οι τράπεζες για την χρηματοδότηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, καθώς επίσης και να λυθεί το θέμα των «κόκκινων» δανείων και υποχρεώσεων των επιχειρήσεων».

Ο κ. Ζαΐμης μίλησε επίσης για την προοπτική της Αχαΐας για την προσέλκυση επενδύσεων "με την ολοκλήρωση βασικών υποδομών αλλά και την στο θέμα του φυσικού αερίου, που δεν αποτελεί πλέον όνειρο αλλά πράξη".

Ακόμη αναφέρθηκε στην στάση της Πολιτείας στο θέμα της περιφερειακής ανάπτυξης, ώστε αυτό να μην μένει μόνο ένα σύνθημα, επαναφέροντας την πρόταση να υπάρξει απευθείας χρηματοδότηση των Περιφερειών για την διαχείριση του ΕΣΠΑ και όχι μέσω της εκάστοτε Κυβέρνησης, ενώ τόνισε πως δεν είναι δυνατόν να προχωρήσει καμία περιφερειακή ανάπτυξη με επενδύσεις, όταν το όριο χρηματοδότησης μέσω του επενδυτικού Νόμου αντί να ανέλθει στα 5 εκατομμύρια ευρώ (από 3 εκατομμύρια που ήταν) έχει «καθίσει» στο ένα εκατομμύριο μόλις, ποσό αστείο για σοβαρές, μεγάλες επενδύσεις.

"Είμαστε δίπλα στα Επιμελητήρια και τον επιχειρηματικό κόσμο. Στηρίζοντας την επιχειρηματικότητα και τις επενδύσεις και διεκδικώντας για την περιοχή μας αυτό που της αξίζει" σημείωσε σε δήλωσή του ο Αντιπεριφερειάρχης Αχαΐας.