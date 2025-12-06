Επέτειος Γρηγορόπουλου: Εικόνες από την πορεία μνήμης φοιτητών και μαθητών - «Δρακόντεια» μέτρα της ΕΛ.ΑΣ.

Πραγματοποιήθηκε η πορεία από φοιτητές και μαθητές, με αφετηρία τα Προπύλαια, για τη συμπλήρωση των 17 χρόνων από τη δολοφονία του Αλέξη Γρηγορόπουλου.

Στις 9 το βράδυ θα πραγματοποιηθεί η καθιερωμένη συγκέντρωση στη διασταύρωση Μεσολογγίου και Τζαβέλα, όπου ο 16χρονος Αλ. Γρηγορόπουλος έπεσε νεκρός, χτυπημένος από τη σφαίρα του ειδικού φρουρού, Επαμεινώνδα Κορκονέα.

Υπενθυμίζεται ότι νωρίτερα φοιτητές, μαθητές και πολίτες άφηναν λουλούδια ή ένα σημείωμα στο σημείο όπου έπεσε νεκρός ο Αλέξανδρος Γρηγορόπουλος στα Εξάρχεια.

Κλειστοί σταθμοί του Μετρό

Με εντολή της ΕΛ.ΑΣ. ο σταθμός του Μετρό «Πανεπιστήμιο» έκλεισε στις 9 το πρωί και ο σταθμός «Σύνταγμα» στις 11 το πρωί ως τις 3 το μεσημέρι και εκ νέου στις 5 το απόγευμα. Οι συρμοί διέρχονται από τους σταθμούς αυτούς χωρίς στάση.

Δρακόντεια είναι τα μέτρα της Αστυνομίας για την αποφυγή επεισοδίων, ενώ κατά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα ισχύσουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε οδικούς άξονες του κέντρου της Αθήνας.

Δείτε φωτογραφίες από την πορεία:



