Πάτρα: Πορεία για τα 17 χρόνια από τη δολοφονία του Αλέξη Γρηγορόπουλου - ΦΩΤΟ

Οι αστυνομικές αρχές βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα, για την ομαλή διεξαγωγή των συγκεντρώσεων και την αποτροπή τυχόν επεισοδίων.

Το πρωί πραματοποιήθηκε φοιτητική - μαθητική πορεία, στο κέντρο της Πάτρας. Στις 6 το απόγευμα θα πραματοποιηθεί και δεύτερη πορεία

Σήμερα Σάββατο συμπληρώνονται 17 χρόνια από τη δολοφονία του Αλέξη Γρηγορόπουλου , τα ξημερώματα της 6ης Δεκεμβρίου 2008, ένα γεγονός που σφράγισε την ελληνική κοινωνία και πυροδότησε μεγάλες κινητοποιήσεις σε όλη τη χώρα.

Το χρονικό της δολοφονίας

Ήταν γύρω στις 21.00 όταν μία παρέα εφήβων περπατούσε στα Εξάρχεια. Είχαν βρεθεί μαζί για να γιορτάσουν την ονομαστική γιορτή του φίλου τους, Νίκου Ρωμανού.

Κάποια στιγμή η παρέα διαπληκτίστηκε με δύο ειδικούς φρουρούς που επέβαιναν σε περιπολικό. Το συμβάν φάνηκε ότι έληξε εκεί καθώς οι έφηβοι συνέχισαν τον δρόμο τους και οι δυο ειδικοί φρουροί διατάχθηκαν από το κέντρο της αστυνομίας να αποσυρθούν από τον τόπο του επεισοδίου.

Προς στιγμή υπάκουσαν στις εντολές των προϊσταμένων τους, αλλά λίγο μετά επανήλθαν πεζοί στην οδό Τζαβέλα, όπου βρισκόταν η παρέα των νεαρών. Ο ειδικός φρουρός Επαμεινώνδας Κορκονέας έβγαλε το όπλο του και πυροβόλησε τον Αλέξανδρο Γρηγορόπουλο. Ο 15χρονος μεταφέρθηκε στον “Ευαγγελισμό” όπου οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό του.

Ποιος ήταν ο Αλέξανδρος Γρηγορόπουλος

Ο 15χρονος μαθητής που έπεσε νεκρός από τη σφαίρα του ειδικού φρουρού ήταν παιδί των βορείων προαστίων. Είχε κατέβει στα Εξάρχεια για να γιορτάσει με τον φίλο του Νίκο Ρωμανό τη γιορτή του, στα χέρια του οποίου ξεψύχησε.

Οι φίλοι του τον ονόμαζαν «Gregory» παίζοντας με το επώνυμό του. Κατοικούσε στο Ψυχικό. Φοιτούσε στη Σχολή Μωραΐτη έως έναν χρόνο πριν από τον θάνατό του, ενώ στη συνέχεια είχε πάει στο ιδιωτικό λύκειο «Ώθηση» όπου προετοιμαζόταν για τις Πανελλήνιες. Του άρεσε η ροκ μουσική και έπαιζε κιθάρα.

Η μητέρα του Τζίνα Τσαλικιάν έχει κοσμηματοπωλείο, ενώ ο πατέρας του Βαγγέλης Γρηγορόπουλος ήταν διευθυντής σε τραπεζικό υποκατάστημα. Πέθανε τον Οκτώβριο του 2016.