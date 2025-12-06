Η μεγαλύτερη πόλη στον κόσμο δεν είναι πια το Τόκιο

Μια νέα έκθεση των Ηνωμένων Εθνών διαπίστωσε ότι η Τζακάρτα, η πρωτεύουσα της Ινδονησίας, διαδέχεται το Τόκιο και είναι πλέον η μεγαλύτερη πόλη στον κόσμο με 41,9 εκατομμύρια κατοίκους, ακολουθούμενη από τη Ντάκα στο Μπανγκλαντές, η οποία έχει 36,6 εκατομμύρια.

Πρόκειται για μια χαμηλά κτισμένη παράκτια πόλη που βρίσκεται στα δυτικά του πυκνοκατοικημένου νησιού Ιάβα, όπως αναφέρει το Al Jazeera. Η Τζακάρτα ανέβηκε από τη δεύτερη θέση καιαντικατέστησε το Τόκιο, το οποίο είχε χαρακτηριστεί ως η μεγαλύτερη πόλη στον κόσμο στην πιο πρόσφατη αξιολόγηση του ΟΗΕ που δημοσιεύτηκε το 2000.

Ο σχετικά σταθερός πληθυσμός της ιαπωνικής πρωτεύουσας, που ανέρχεται σε 33,4 εκατομμύρια, την έριξε στην τρίτη θέση πίσω από την πυκνοκατοικημένη πρωτεύουσα του Μπανγκλαντές, τη Ντάκα, η οποία εκτοξεύτηκε από την ένατη στη δεύτερη θέση και πλέον προβλέπεται να γίνει η μεγαλύτερη πόλη στον κόσμο μέχρι το 2050.

Η έκθεση World Urbanization Prospects 2025 του Τμήματος Οικονομικών και Κοινωνικών Υποθέσεων των Ηνωμένων Εθνώνδιαπίστωσε επίσης ότι ο αριθμός των μεγαλουπόλεων – αστικών περιοχών με πάνω από 10 εκατομμύρια κατοίκους – έχει αυξηθεί σε 33, τέσσερις φορές περισσότερες από τις οκτώ που υπήρχαν παγκοσμίως το 1975.

Ποιες είναι οι 33 μεγαλύτερες πόλεις στον κόσμο

Η Ασία φιλοξενεί τις 19 από τις 33 μεγαλουπόλεις του κόσμου, καθώς και τις εννέα από τις δέκα μεγαλύτερες. Εκτός από την Τζακάρτα, τη Ντάκα και το Τόκιο, οι υπόλοιπες ασιατικές πόλεις στη δεκάδα είναι: το Νέο Δελχί, Ινδία (30,2 εκατ.); η Σαγκάη, Κίνα (29,6 εκατ.); η Γκουανγκζού, Κίνα (27,6 εκατ.); η Μανίλα, Φιλιππίνες (24,7 εκατ.); η Κολκάτα, Ινδία (22,5 εκατ.); και η Σεούλ, Νότια Κορέα (22,5 εκατ.).

Με πληθυσμό 32 εκατομμύρια ανθρώπους, το Κάιρο της Αιγύπτου είναι η μόνη πόλη εκτός Ασίας μέσα στη δεκάδα, σύμφωνα με τον ΟΗΕ.

Το Σάο Πάολο στη Βραζιλία, με 18,9 εκατομμύρια κατοίκους, είναι η μεγαλύτερη πόλη στην Αμερική, ενώτο Λάγος στη Νιγηρία, επίσης αναπτύχθηκε ραγδαία, καθιστώντας την τη μεγαλύτερη πόλη στην υποσαχάρια Αφρική.

Οι λόγοι που αυξάνεται ο πληθυσμός των μεγαλουπόλεων

Η ραγδαία ανάπτυξη της Ντάκα οφείλεται εν μέρει στη μετακίνηση ανθρώπων από αγροτικές περιοχές προς την πρωτεύουσα, είτε αναζητώντας ευκαιρίες είτε εγκαταλείποντας τις γενέτειρές τους λόγω προβλημάτων όπως οι πλημμύρες και η άνοδος της στάθμης της θάλασσας, τα οποία επιδεινώνονται από την κλιματική αλλαγή.

Η Τζακάρτα αντιμετωπίζει επίσης προβλήματα λόγω της ανόδου της στάθμης της θάλασσας. Εκτιμάται ότι έως και το ένα τέταρτο της πόλης θα μπορούσε να βρεθεί κάτω από το νερό μέχρι το 2050.

Το πρόβλημα είναι τόσο σοβαρό που η κυβέρνηση της Ινδονησίας κατασκευάζει μια νέα πόλη, ειδικά σχεδιασμένη για να γίνει πρωτεύουσα, τη Νουσαντάρα, στην επαρχία Ανατολικού Καλιμαντάν του νησιού Βόρνεο.

Ωστόσο, ενώ οι αξιωματούχοι της πόλης και τα κοινοβουλευτικά κτίρια θα αποκτήσουν νέο σπίτι, ο ΟΗΕ εκτιμά ότι 10 εκατομμύρια περισσότεροι άνθρωποι θα ζουν στην Τζακάρτα έως το 2050.

Ο αυξανόμενος πληθυσμός της πόλης θα πρέπει επίσης να αντιμετωπίσει ζητήματα ανισότητας και οικονομικής προσιτότητας, που οδήγησαν χιλιάδες ανθρώπους να βγουν στους δρόμους της ινδονησιακής πόλης νωρίτερα φέτος, αντανακλώντας την αυξανόμενη οργή για τις συνθήκες των χαμηλόμισθων εργαζομένων, συμπεριλαμβανομένων των οδηγών μηχανών rideshare και διανομής μέσω εφαρμογών.

Στο μεταξύ, σύμφωνα με την έκθεση του ΟΗΕ, η πρωτεύουσα του Ιράν, η Τεχεράνη, η οποία εφαρμόζει δελτία νερού επειδή βρίσκεται κοντά στο να εξαντλήσει τα αποθέματά της, έχει σήμερα πληθυσμό εννέα εκατομμυρίων ανθρώπων.

Η νέα αξιολόγηση έφερε επίσης αλλαγές καθώς ο ΟΗΕ υιοθέτησε νέα μέτρα για να αντιμετωπίσει τις ασυνέπειες στον τρόπο με τον οποίο διαφορετικές χώρες ορίζουν την αστικοποίηση.

Ο ΟΗΕ ανέφερε επίσης ότι στις περισσότερες περιπτώσεις η έκθεσή του αντικατοπτρίζει το μέγεθος μεμονωμένων πόλεων, και όχι δύο πόλεων που έχουν αναπτυχθεί μαζί, με μικρό αριθμό εξαιρέσεων.

Ο νέος ορισμός περιγράφει μια πόλη ως μια «συνεχή συσσωμάτωση» τετραγωνικών πλεγμάτων ενός τετραγωνικού χιλιομέτρου με πυκνότητα τουλάχιστον 1.500 κατοίκων ανά τετραγωνικό χιλιόμετρο και συνολικό πληθυσμό τουλάχιστον 50.000.