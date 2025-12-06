Τιμή στον Αρχιεπίσκοπο Ελπιδοφόρο από το Πανεπιστήμιο Πατρών και τους αποφοίτους του

Σε κλίμα συγκίνησης και υψηλού συμβολισμού πραγματοποιήθηκε η αναγόρευση του Αρχιεπισκόπου Αμερικής Ελπιδοφόρου σε Επίτιμο Διδάκτορα του Πανεπιστημίου Πατρών, σε μια κατάμεστη Αίθουσα Τελετών όπου οι απόφοιτοι του Μεταπτυχιακού «Ιατρική Χημεία» τίμησαν τον Σεβασμιότατο προσφέροντάς του το συλλεκτικό λεύκωμα «Η Ελλάδα Τιμά τον James Watson», υπενθυμίζοντας τις κορυφαίες στιγμές του Ιδρύματος και τη σύνδεσή του με πέντε Νομπελίστες επιστήμονες.

Σε ανακοίνωσή του ο Γιάννης Ματσούκας, Καθηγητής Χημείας, Πανεπιστήμιο Πατρών αναφέρει:

"Η Αναγόρευση του Αρχιεπισκόπου Αμερικής Ελπιδοφόρου ως Επίτιμου Διδάκτορα του Πανεπιστήμιου Πατρών στην κατάμεστη Αίθουσα Τελετών Οδυσσέας Ελύτης ήταν μια σημαντική ημέρα για το Πανεπιστήμιο.

Στο τέλος της τελετής του προσέφερα εκ μέρους των αποφοίτων του Μεταπτυχιακού Προγράμματος “Ιατρική Χημεία“ ως αναμνηστικό δώρο, το Λεύκωμα Watson με τίτλο “Η Ελλάδα Τιμά τον James Watson” όπου αποτυπώνονται λαμπρές σελίδες της ιστορίας του Πανεπιστημίου Πατρών

Χάρηκε να πληροφορηθεί ότι στην ίδια αίθουσα Τελετών του Πανεπιστημίου αναγορεύτηκαν ως Επίτιμοι Διδάκτορες πέντε κάτοχοι Νόμπελ(Lehn, Schally, Watson, Hausen, Yonath ) στα πλαίσια των Συνεδρίων Ιατρικής Χημείας.

Θεώρησε μεγάλη τιμή για τον ίδιο η αναγόρευση του σε Επίτιμο Διδάκτορα , ιδιαίτερα να πληροφορηθεί ότι στην ίδια αίθουσα αναγορεύτηκε και ο James Watson, ο σημαντικότερος ερευνητής του αιώνα, ως Επίτιμος Διδάκτωρ για την προσφορά του στην Επιστήμη και ανθρωπότητα με τη κοσμογονική ανακάλυψη της Διπλής Έλικας DNA. Με χαρά δέχθηκε να έχουμε μαζί μια φωτογραφία όπου κρατά το μνημειώδες λεύκωμα.

Το λεύκωμα, τώρα και στην Αγγλική γλώσσα διαθέσιμο από την Broken Hill, αποτελεί μια προβολή του Πανεπιστημίου Πατρών και της Ελλάδας σε όλο τον κόσμο!

Ήταν μεγάλη χαρά και τιμή για μένα η συνάντηση και επικοινωνία με τον σεβασμιότατο Αρχιεπίσκοπο Αμερικής κ.κ. Ελπιδοφόρο . Η ομιλία του, “Ο ρόλος της θρησκείας στη σύγχρονη κοινωνία”,εξαιρετική".