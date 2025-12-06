Back to Top
Ο Ζελένσκι κάνει το πρώτο βήμα για ειρήνη στην Ουκρανία: Επικοινώνησε με Γουίτκοφ και Κούσνερ για συνομιλίες

Τι αναφέρει ο Ουκρανός πρόεδρος

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι επικοινώνησε το Σάββατο 6 Δεκεμβρίου με τον ειδικό απεσταλμένο των ΗΠΑ για την Ουκρανία, Στιβ Γουίτκοφ, και τον Τζάρεντ Κούσνερ.

Ο Ουκρανός πρόεδρος δήλωσε ότι συμφώνησε στα επόμενα βήματα για την ειρήνευση στη χώρα και στον τρόπο διεξαγωγής των συνομιλιών με τις ΗΠΑ.

«Δώσαμε προσοχή σε πολλές πτυχές και συζητήσαμε βασικά πράγματα που μπορούν να εγγυηθούν το τέλος της αιματοχυσίας και να απομακρύνουν την απειλή μιας τρίτης ρωσικής εισβολής, καθώς και την απειλή της μη εκπλήρωσης των υποσχέσεών της Ρωσίας, όπως έχει συμβεί περισσότερες από μία φορές στο παρελθόν».

Η Ουκρανία τονίζει πως είναι αποφασισμένη να συνεργαστεί ειλικρινά τις ΗΠΑ στο μέλλον, ώστε να έρθει η πραγματική ειρήνη στην περιοχή.

« Συμφωνήσαμε για τα επόμενα βήματα, τη μορφή της συνομιλίας με την Αμερική Ευχαριστώ τον πρόεδρο Τραμπ για μια τόσο εντατική προσέγγιση στις διαπραγματεύσεις».

«Δεν μπορούμε να συζητήσουμε τα πάντα τηλεφωνικά, επομένως πρέπει να συνεργαστούμε λεπτομερώς με τις ομάδες μας πάνω σε ιδέες και προτάσεις.

Η προσέγγισή μας είναι ότι όλα θα πρέπει να μπορούν να λειτουργήσουν, κάθε τι είναι σημαντικό για την ειρήνη, την ασφάλεια και την ανοικοδόμηση».

#tags Βολοντίμιρ Ζελένσκι Βλαντιμίρ Πούτιν Ντόναλντ Τραμπ Πόλεμος στην Ουκρανία Ρωσία ΗΠΑ

