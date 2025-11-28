Πιστοποίηση ασανσέρ: Πήρε παράταση η απογραφή - Η νέα προθεσμία

Η διαδικασία της απογραφής είναι εξαιρετικά απλή, διαρκεί μόλις 3-5 λεπτά και είναι εντελώς δωρεάν
Παράταση έως τις 30 Ιουνίου 2026 πήρε η προθεσμία απογραφής των ανελκυστήρων, με κοινή υπουργική απόφαση που υπογράφει ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος και ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της κυβέρνησης, τις τελευταίες εβδομάδες αυξήθηκε σημαντικά ο αριθμός των ανελκυστήρων που έχουν απογραφεί, έχοντας πλέον ξεπεράσει τις 250.000.
Παράλληλα έχει ενισχυθεί ακόμα περισσότερο η συνεργασία των υπηρεσιών του υπουργείου Ανάπτυξης με την ΠΟΜΙΔΑ και με τις εταιρίες τοποθέτησης και συντήρησης των ανελκυστήρων.
Υπενθυμίζεται ότι η διαδικασία της απογραφής είναι εξαιρετικά απλή, διαρκεί μόλις 3-5 λεπτά και είναι εντελώς δωρεάν στη διεύθυνση: https://elevator.mindev.gov.gr.
Διευκρινίζεται επίσης ότι δεν προκύπτει καμία πρόσθετη ευθύνη για τους πολίτες που προβαίνουν στην απογραφή του ανελκυστήρα στο νέο σύστημα.
