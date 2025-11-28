Σαλαμίνα: Προφυλακιστέα η 46χρονη για τη δολοφονία της πεθεράς της- Tι επικαλέστηκε

Προφυλακιστέα κρίθηκε η 46χρονη για τη δολοφονία της 75χρονης πεθεράς της στη Σαλαμίνα, με ομόφωνη απόφαση ανακριτή και εισαγγελέα.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, η 46χρονη, κατά την απολογία της στα Δικαστήρια Πειραιά, αρνήθηκε την κατηγορία ότι δολοφόνησε την πεθερά της.

Φέρεται να επικαλέστηκε κενά μνήμης και υποστήριξε πως «δεν θυμάται απολύτως τίποτα», όπως είπε λίγα λεπτά μετά την ολοκλήρωση της απολογία της η δικηγόρος της.

Η ίδια, φέρεται να επικαλέστηκε ότι θυμάται μόνο όσα έγιναν αρκετή ώρα μετά τη δολοφονία.

Όπως φαίνεται να είπε: «εγώ ήμουν έξω από το σπίτι αλλά δεν θυμάμαι ότι προχώρησα σε αυτές τις πράξεις. Μου τα είπαν οι αστυνομικοί τόσο αναλυτικά που τα έκανα εικόνες και πίστεψα ότι έκανα την πράξη».