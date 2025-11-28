Back to Top
Κακοκαιρία Adel: Σε Φάληρο, Άλιμο και Κηφισιά τα μεγαλύτερα ύψη βροχόπτωσης έως σήμερα το πρωί

Κακοκαιρία Adel: Σε Φάληρο, Άλιμο και Κη...

Xάρτης του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών/meteo.gr

Σε Φάληρο, 'Αλιμο και Κηφισιά καταγράφηκαν τα μεγαλύτερα ύψη βροχόπτωσης στην Αττική έως σήμερα τις 9.00 το πρωί λόγω της κακοκαιρίας. Ειδικότερα, όπως αποτυπώνεται σε χάρτη του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών/meteo.gr στο Φάληρο καταγράφηκαν 52 χιλιοστά βροχής ενώ σε 'Αλιμο και Κηφισιά 50.

Στον σχετικό χάρτη, αποτυπώνονται τα αθροιστικά ύψη βροχόπτωσης έως τις 9:00 το πρωί, όπως αυτά καταγράφηκαν από 101 μετεωρολογικούς σταθμούς του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών/meteo.gr στην ευρύτερη περιοχή Αττικής Βοιωτίας και Εύβοιας.

 

