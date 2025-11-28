Μενίδι: 14χρονη πήγε στο Αστυνομικό Τμήμα με έμβρυο τυλιγμένο σε εφημερίδα- Γιατί συνελήφθη η μητέρα της

Η μητέρα συνελήφθη για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο και βαριά σωματική βλάβη, ενώ η 14χρονη κόρη της έχει μεταφερθεί στο «Παίδων».
Σοκ στο Μενίδι όταν 14χρονη πήγε στο Αστυνομικό Τμήμα με ένα νεκρό έμβρυο το οποίο ήταν τυλιγμένο σε εφημερίδα.
Σύμφωνα με πληροφορίες του ethnos.gr, η μητέρα της 14χρονης φαίνεται να μην ενέκρινε το γεγονός ότι η κόρη της κυοφορούσε παιδί σε τόσο μικρή ηλικία και έφτασε στο σημείο να χτυπήσει τόσο σκληρά το ανήλικο κορίτσι.
Η μητέρα συνελήφθη για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο και βαριά σωματική βλάβη, ενώ η 14χρονη κόρη της έχει μεταφερθεί στο «Παίδων».
