Μενίδι: 14χρονη πήγε στο Αστυνομικό Τμήμα με έμβρυο τυλιγμένο σε εφημερίδα- Γιατί συνελήφθη η μητέρα της

Σοκ στο Μενίδι όταν 14χρονη πήγε στο Αστυνομικό Τμήμα με ένα νεκρό έμβρυο το οποίο ήταν τυλιγμένο σε εφημερίδα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ethnos.gr, η μητέρα της 14χρονης φαίνεται να μην ενέκρινε το γεγονός ότι η κόρη της κυοφορούσε παιδί σε τόσο μικρή ηλικία και έφτασε στο σημείο να χτυπήσει τόσο σκληρά το ανήλικο κορίτσι.

Η μητέρα συνελήφθη για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο και βαριά σωματική βλάβη, ενώ η 14χρονη κόρη της έχει μεταφερθεί στο «Παίδων».