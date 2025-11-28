Θρήνος στην κηδεία του 19χρονου ΕΠΟΠ στρατιώτη που σκοτώθηκε στη Ρόδο

Σε κλίμα οδύνης και σπαραγμού, αποχαιρετούν σήμερα συγγενείς, φίλοι και συγχωριανοί, τον άτυχο 19χρονο ΕΠΟΠ στρατιώτη από το Τυμπάκι του Δήμου Φαιστού, που έχασε τη ζωή του μετά τον θανάσιμο τραυματισμό του, στη διάρκεια εκπαιδευτικής άσκησης στη Ρόδο.

Πλήθος κόσμου παραβρίσκεται δίπλα στην οικογένεια του άτυχου 19χρονου, στον ιερό Ναό του Αγίου Τίτου που τελείται η νεκρώσιμος ακολουθία.

Στην κηδεία παραβρίσκονται επίσης ο Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Στρατού (ΓΕΣ), Αντιστράτηγος Γεώργιος Κωστίδης, ο Διοικητής της Ανώτατης Στρατιωτικής Διοίκησης Αιγαίου και Ανατολικής Μεσογείου (ΑΣΔΑΜ) Αντιστράτηγος Δημήτριος Βακεντής, ο Διοικητής της 95ης Ανώτερης Διοίκησης Ταχείας Επέμβασης (ΑΔΤΕ) Υποστράτηγος Σπύρος Κογιάννης και ο Διοικητής της 44ης Στρατιωτικής Διοίκησης (44 ΣΔΙ) Ταξίαρχος Θεόδωρος Δρακόπουλος. Επίσης επικήδειο θα εκφωνήσει ο Αντισυνταγματάρχης Πυροβολικού Αθανάσιος Τσιρώνης, διοικητής του 95 ΤΥΠΕΘ, όπου υπηρετούσε ο 19χρονος. Επιπρόσθετα, παραβρίσκεται τμήμα απόδοσης τιμών και τμήμα απόδοσης αποχαιρετιστήριων βολών από τη 44 ΣΔΙ.