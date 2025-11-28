Κρήτη: Σήμερα η κηδεία του 19χρονου Ραφαήλ που σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια στρατιωτικής άσκησης

Σε κλίμα βαθιάς οδύνης θα τελεστεί σήμερα στις 11:00 στο Τυμπάκι Κρήτης η κηδεία του 19χρονου Ραφαήλ, που έχασε τη ζωή του στη Ρόδο κατά τη διάρκεια στρατιωτικής άσκησης, μετά από έκρηξη χειροβομβίδας.

Συγγενείς, φίλοι και πλήθος κόσμου θα πει το τελευταίο αντίο στο νεαρό παλικάρι που «έφυγε» τόσο άδικα από τη ζωή.

Ανατριχιαστικές ήταν οι στιγμές που εκτυλίχθηκαν χθες στο Τυμπάκι, όταν λίγο πριν τις 17.00 το απόγευμα, έφτασε η σορός του αδικοχαμένου Ραφαήλ Γαλυφιανάκη. Με χειροκροτήματα υποδέχτηκαν συγγενείς και φίλοι το αγαπητό παιδί της περιοχής, που έχασε τη ζωή του πρόωρα και αδόκητα κατά τη διάρκεια έκρηξης χειροβομβίδας αμυντικού τύπου, στην μονάδα στη Ρόδο.

Οι κάτοικοι, συγκλονισμένοι, βγήκαν στους δρόμους για να αποχαιρετήσουν το αδικοχαμένο παλικάρι, που έφυγε τόσο πρόωρα από τη ζωή. Το φέρετρο, καλυμμένο με την ελληνική σημαία, μεταφέρθηκε στο σπίτι της οικογένειας.

Συντετριμμένος ο πατέρας του 19χρονου

Ο πατέρας του 19χρονου, εμφανώς καταρρακωμένος, ευχαρίστησε όλους όσοι συμπαραστέκονται στην οικογένεια: «Σας ευχαριστώ όλους για τη συμπαράσταση, από όλη την Ελλάδα», είπε, εκφράζοντας παράλληλα τη σκέψη του για τον τραυματία στρατιωτικό: «Σκέφτομαι πολύ και το παιδί που είναι στο νοσοκομείο· εύχομαι να πάνε όλα καλά».

Ο ίδιος ζήτησε από την Πολιτεία να σταθεί έμπρακτα δίπλα στους ανθρώπους των Ενόπλων Δυνάμεων: «Η πολιτική ηγεσία πρέπει να προσέξει αυτούς τους ανθρώπους. Αυτοί χειρίζονται τα μηχανήματα, τις φρεγάτες… και έχουν ανάγκες».

Συγκλονιστικός ήταν και ο τρόπος με τον οποίο περιέγραψε τα τελευταία λόγια του γιου του: «Την Τρίτη, πριν φύγω, μου είπε: “Αύριο, μπαμπά, θα πάμε να ρίξουμε χειροβομβίδες”. Τον ρώτησα: “Θα ρίξεις κι εσύ;” και ο Ραφαήλ μου απάντησε: “Σιγά μην χάσω το πανηγύρι”. Ήταν πολύ χαρούμενος».

Με ραγισμένη φωνή πρόσθεσε ότι η οικογένεια έχει βιώσει ξανά τραγωδία: «Στην ίδια ηλικία έφυγε και ο ξάδερφός του, το 2008… 19 χρονών κι εκείνος».

Με απόφαση του δημάρχου Φαιστού, Γρηγόρη Νικολιδάκη, το Γυμνάσιο και το Λύκειο Τυμπακίου -τα σχολεία στα οποία φοίτησε ο 19χρονος Ραφαήλ- θα παραμείνουν κλειστά την ώρα της κηδείας του.