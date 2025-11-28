Δικηγορικός Σύλλογος Πατρών: Οι 6 για τη μάχη της προεδρίας και οι υποψήφιοι σύμβουλοι- Όλα τα ονόματα

Σε προεκλογικό κλίμα κινείται ο δικηγορικός κόσμος της Πάτρας, καθώς μεθαύριο Κυριακή οι 752 δικηγόροι της πόλης προσέρχονται στις κάλπες, στο Δικαστικό Μέγαρο Πατρών, αίθουσα 4, ισόγειο για να αναδείξουν τον νέο πρόεδρο και το 14μελές Διοικητικό Συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου Πατρών.

Η εκλογική διαδικασία αναμένεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, αφού έξι υποψήφιοι ρίχνονται στη μάχη της προεδρίας, εκπροσωπώντας διαφορετικές διαδρομές, επαγγελματικές εμπειρίες και συνδικαλιστικές παρακαταθήκες.

Με αλφαβητική σειρά, υποψήφιοι είναι οι: Παναγιώτης Ασπρούλιας, Αθανάσιος Γαβριηλόπουλος, Παναγιώτης Μεταξάς, Πέτρος Ντερέκης, Θεοφάνης Παπαναγιωτάκης και Αιμίλιος Ρουμελιώτης.

* Σε περίπτωση επαναληπτικών για την εκλογή προέδρου την επόμενη Κυριακή στις 7/12/2025