Νέα Ερυθραία: «Ξέρετε ποιος είμαι εγώ;»: Συνελήφθη γιος γνωστού Πατρινού πολιτικού

Μετά από περιπετειώδη καταδίωξη
Γιος γνωστού Πατρινού πολιτικού συνελήφθη από την ΕΛ.ΑΣ. μετά από καταδίωξη στη Νέα Ερυθραία, με τον γόνο να είναι η δεύτερη φορά που του περνούν χειροπέδες μέσα σε λίγους μήνες.
Όλα ξεκίνησαν όταν ο γιος του πολιτικού, οδηγώντας το λευκό αυτοκίνητο είχε αναπτύξει μεγάλη ταχύτητα, με αποτέλεσμα να ξεκινήσει η καταδίωξη από τους αστυνομικούς.
Είχαν προηγηθεί καταγγελίες κατοίκων που έλεγαν ότι άτομα προκαλούσαν φθορές και οι αστυνομικοί έφτασαν έξω από το κλειστό Γυμναστήριο στη Νέα Ερυθραία.
Οι Αρχές έφτασαν άμεσα στο σημείο και εντόπισαν 2 νεαρούς. Όταν όμως οι αστυνομικοί επιχείρησαν να τους ελέγξουν εκείνοι μπήκαν τρέχοντας στο άσπρο αυτοκίνητο και επιχείρησαν να διαφύγουν.
Ακολούθησε καταδίωξη στα στενά της περιοχής. Ο 19χρονος γιος του γνωστού πολιτικού έκανε επικίνδυνους ελιγμούς για να αποφύγει τον έλεγχο, παραβιάζοντας τουλάχιστον σε ώρα αιχμής δύο STOP σε κατοικημένη περιοχή και μπαίνοντας ανάποδα και σε ένα στενό με κίνδυνο να προκαλέσει σοβαρό ατύχημα, όπως φαίνεται και στο βίντεο ντοκουμέντο που παρουσίασε το Mega.
Στη συμβολή των οδών Βορείου Ηπείρου και Σολωμού ο γιος του πολιτικού ακινητοποίησε το όχημα. Μαζί με το φίλο του βγήκε από αυτό και άρχισε να τρέχει στην προσπάθειά του να αποφύγει την σύλληψη. Οι αστυνομικοί όμως τον ακινητοποίησαν και του πέρασαν χειροπέδες.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο γιος του πολιτικού έλεγε στους αστυνομικούς: «Ξέρετε ποιος είμαι εγώ;».
Και οι δύο νεαροί 19 και 20 ετών αντίστοιχα συνελήφθησαν για απείθεια και επικίνδυνη οδήγηση ενώ σε βάρος του γιου του πολιτικού που ήταν και ο οδηγός του οχήματος, του βεβαιώθηκαν τροχονομικές παραβάσεις.
Οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα και αφέθηκαν ελεύθεροι μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης.
Υπότροπος ο γιος του πολιτικού
Αξίζει να σημειωθεί πως αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που το όνομα του συγκεκριμένου νεαρού εμπλέκεται σε αστυνομικό δελτίο. Ο γιος του πολιτικού είχε συλληφθεί ξανά μόλις πριν από λίγους μήνες, και συγκεκριμένα τον περασμένο Σεπτέμβριο στη Νέα Ερυθραία.
Κατά τη διάρκεια ελέγχου, οι αστυνομικοί είχαν εντοπίσει στην κατοχή του ένα σπρέι πιπεριού, κάτι που εμπίπτει στις παραβάσεις του νόμου περί όπλων, οδηγώντας και τότε στη σύλληψή του.
