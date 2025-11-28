Νέα Ερυθραία: «Ξέρετε ποιος είμαι εγώ;»: Συνελήφθη γιος γνωστού Πατρινού πολιτικού

Γιος γνωστού Πατρινού πολιτικού συνελήφθη από την ΕΛ.ΑΣ. μετά από καταδίωξη στη Νέα Ερυθραία, με τον γόνο να είναι η δεύτερη φορά που του περνούν χειροπέδες μέσα σε λίγους μήνες.

Όλα ξεκίνησαν όταν ο γιος του πολιτικού, οδηγώντας το λευκό αυτοκίνητο είχε αναπτύξει μεγάλη ταχύτητα, με αποτέλεσμα να ξεκινήσει η καταδίωξη από τους αστυνομικούς.

Είχαν προηγηθεί καταγγελίες κατοίκων που έλεγαν ότι άτομα προκαλούσαν φθορές και οι αστυνομικοί έφτασαν έξω από το κλειστό Γυμναστήριο στη Νέα Ερυθραία.





Οι Αρχές έφτασαν άμεσα στο σημείο και εντόπισαν 2 νεαρούς. Όταν όμως οι αστυνομικοί επιχείρησαν να τους ελέγξουν εκείνοι μπήκαν τρέχοντας στο άσπρο αυτοκίνητο και επιχείρησαν να διαφύγουν.

Ακολούθησε καταδίωξη στα στενά της περιοχής. Ο 19χρονος γιος του γνωστού πολιτικού έκανε επικίνδυνους ελιγμούς για να αποφύγει τον έλεγχο, παραβιάζοντας τουλάχιστον σε ώρα αιχμής δύο STOP σε κατοικημένη περιοχή και μπαίνοντας ανάποδα και σε ένα στενό με κίνδυνο να προκαλέσει σοβαρό ατύχημα, όπως φαίνεται και στο βίντεο ντοκουμέντο που παρουσίασε το Mega.