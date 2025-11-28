Πάτρα- Αγωνία για 27χρονο: Εξαφανίστηκε την ίδια μέρα που αποφυλακίστηκε

Θρίλερ με την εξαφάνιση 27χρονου υπηκόου Αλβανίας βρίσκεται σε εξέλιξη, καθώς τα ίχνη του χάθηκαν αμέσως μετά την αποφυλάκισή του από τις φυλακές Αγίου Στεφάνου Πατρών, στις 24 Νοεμβρίου.

Ο νεαρός άνδρας, που ολοκλήρωσε την έκτιση της ποινής του και αποχώρησε από το κατάστημα κράτησης, δεν επέστρεψε ποτέ στο σπίτι του ούτε επικοινώνησε με την οικογένειά του.

Οι συγγενείς του, ανήσυχοι από την απόλυτη σιωπή, υπέβαλαν δήλωση εξαφάνισης στις 27 Νοεμβρίου 2025, θέτοντας σε συναγερμό τις αστυνομικές αρχές.

Οι έρευνες συνεχίζονται, με τις αρχές να εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα.