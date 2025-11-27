Back to Top
Πάτρα: Συναγερμός για την εξαφάνιση 27χρονου μετά την αποφυλάκισή του

Η δήλωση εξαφάνισης κατατέθηκε σήμερα

Συναγερμός έχει σημάνει στην Αστυνομία και στην οικογένεια ενός 27χρονου υπηκόου Αλβανίας, ο οποίος αγνοείται από τις 24 Νοεμβρίου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο νεαρός αποφυλακίστηκε την ίδια ημέρα από τις φυλακές Αγίου Στεφάνου Πατρών, όπου εξέτιε ποινή, και από τότε δεν έχει δώσει κανένα σημάδι ζωής ούτε έχει επικοινωνήσει με τους οικείους του.

Η δήλωση εξαφάνισης κατατέθηκε σήμερα, Πέμπτη 27 Νοεμβρίου 2025, στην Αστυνομία.

