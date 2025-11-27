Λειψυδρία: Θετική η ΡΑΑΕΥ για κήρυξη κατάστασης έκτακτης ανάγκης σε Αττική και Μεγανήσι Λευκάδας

Θετική είναι η εισήγηση της Ρυθμιστικής Αρχής Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων (ΡΑΑΕΥ) για την κήρυξη καθεστώτος κατάστασης έκτακτης ανάγκης στην Αττική, καθώς και στο Μεγανήσι Λευκάδας, μετά τη συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου.

Η απόφαση αυτή ακολουθεί τις αντίστοιχες εισηγήσεις για τη Λέρο και την Πάτμο, περιοχές που ήδη αντιμετωπίζουν σοβαρό πρόβλημα λειψυδρίας.

Το αίτημα για την Αττική είχε υποβληθεί από την ΕΥΔΑΠ στα τέλη Οκτωβρίου, με σκοπό να τεκμηριωθεί η ανάγκη για την υλοποίηση άμεσων έργων προκειμένου να αντιμετωπιστεί η έλλειψη νερού. Στο επίκεντρο της πρότασης βρίσκεται η μερική εκτροπή δύο ποταμών της Ευρυτανίας προς τον ταμιευτήρα του Εύηνου, ως μέτρο για την ενίσχυση των υδατικών αποθεμάτων της περιοχής.

Η απόφαση αυτή «ξεκλειδώνει» την επιτάχυνση των διαδικασιών, των μελετών και της υλοποίησης των έργων για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της λειψυδρίας, δίνοντας τη δυνατότητα στις τοπικές Αρχές να αποδεσμεύσουν άμεσα κονδύλια από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων για να προχωρήσουν σε έργα ενίσχυσης των υδατικών αποθεμάτων μέσω αφαλατώσεων και άλλων δράσεων.