Συντάξεις Ιανουαρίου: Ποιοι επηρεάζονται και πληρώνονται νωρίτερα

Η καταβολή των συντάξεων αφορά περίπου 2,5 εκατομμύρια συνταξιούχους, με σημαντικές διαφοροποιήσεις για όσους διατηρούν προσωπική διαφορά ή εξακολουθούν να επιβαρύνονται με την Εισφορά Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (ΕΑΣ).

Αντίθετα, οι επικουρικές συντάξεις για περίπου 1,3 εκατομμύρια δικαιούχους δεν θα δουν καμία αύξηση ούτε φέτος.

Πότε θα πληρωθούν οι συντάξεις Ιανουαρίου

Κύριες συντάξεις

ΟΑΕΕ, ΟΓΑ, ΕΤΑΑ: Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου

ΙΚΑ, Δημόσιο, Τράπεζες, ΟΤΕ, ΝΑΤ, ΔΕΗ, ΕΤΑΤ, ΕΤΑΠ-ΜΜΕ: Τρίτη 23 Δεκεμβρίου

Επικουρικές συντάξεις

Ιδιωτικού Τομέα & Μη Μισθωτών: Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου

Δημοσίου: Τρίτη 23 Δεκεμβρίου

Πόσο αυξάνονται οι μηνιαίες συντάξεις

Σύμφωνα με στοιχεία του Mega, οι μηνιαίες αυξήσεις διαμορφώνονται ως εξής:

Συντάξεις 500 – 850 €

Αύξηση: 12 – 19 €

Συντάξεις 900 – 1.300 €

Αύξηση: 21 – 31 €

Συντάξεις 1.400 – 1.700 €

Αύξηση: 34 – 41 €

Συντάξεις 1.800 – 2.000 €

Αύξηση: 43 – 48 €

Συντάξεις 2.100 – 2.500 €

Αύξηση: 50 – 60 €