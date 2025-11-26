Τρεις περιοχές σε κόκκινο συναγερμό για λειψυδρία: Πάτμος και Λέρος πρώτες- Ακολουθεί η Αττική

Με τα αποθέματα νερού να έχουν μειωθεί δραστικά, η Πάτμος και η Λέρος αναμένεται μέσα στις επόμενες ώρες να τεθούν σε κατάσταση «κόκκινου συναγερμού» λόγω λειψυδρίας.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, σε αντίστοιχο καθεστώς αναμένεται να βρεθεί και η Αττική, στο πλαίσιο μέτρων που δρομολογεί η Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων για την αντιμετώπιση της υδρολογικής κρίσης.

Σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα βρίσκονται πλέον τα αποθέματα νερού για την Αττική και αν δεν σώσουν την κατάσταση οι χειμωνιάτικες βροχές, τότε το νερό δε μπορεί να καλύψει τη ζήτηση για περισσότερο από έναν χρόνο.

Τόσο τα συμπεράσματα από το Πολυτεχνείο όσο και τα δεδομένα από το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών δεν αφήνουν περιθώρια εφησυχασμού.

Πάντως, σύμφωνα με πληροφορίες από το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σε καμία περίπτωση η έκτακτη ανάγκη δεν αφορά σε μέτρα για τους πολίτες όπως περιορισμός της κατανάλωσης.

Αφορά σε συναγερμό προς τις αρμόδιες αρχές των συγκεκριμένων περιοχών, για να «τρέξουν» τη χρηματοδότηση και την κατασκευή έργων κατά της λειψυδρίας.