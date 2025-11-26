Πάτρα: Μαθητές πέταξαν κροτίδα σε σχολείο- Τραυματίστηκε 12χρονος

Απίστευτο περιστατικό
Συναγερμός σήμανε το πρωί της Τρίτης σε σχολικό συγκρότημα της Πάτρας, όταν δύο 17χρονοι φέρεται να πέταξαν κροτίδα μπροστά από αίθουσα εργαστηρίου, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί στο αυτί ένας 12χρονος μαθητής. Το παιδί διακομίστηκε στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο, όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες.
Οι δύο ανήλικοι εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν το μεσημέρι από αστυνομικούς, ενώ σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για παραβάσεις της νομοθεσίας περί βεγγαλικών, για επικίνδυνη σωματική βλάβη, διατάραξη λειτουργίας υπηρεσίας και φθορά ξένης ιδιοκτησίας.
Η υπόθεση αναμένεται να διαβιβαστεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αχαΐας.
