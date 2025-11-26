Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

/

Πάτρα: Μαθητές πέταξαν κροτίδα σε σχολείο- Τραυματίστηκε 12χρονος

Πάτρα: Μαθητές πέταξαν κροτίδα σε σχολεί...

Απίστευτο περιστατικό

Συναγερμός σήμανε το πρωί της Τρίτης σε σχολικό συγκρότημα της Πάτρας, όταν δύο 17χρονοι φέρεται να πέταξαν κροτίδα μπροστά από αίθουσα εργαστηρίου, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί στο αυτί ένας 12χρονος μαθητής. Το παιδί διακομίστηκε στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο, όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες.

Οι δύο ανήλικοι εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν το μεσημέρι από αστυνομικούς, ενώ σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για παραβάσεις της νομοθεσίας περί βεγγαλικών, για επικίνδυνη σωματική βλάβη, διατάραξη λειτουργίας υπηρεσίας και φθορά ξένης ιδιοκτησίας.

Η υπόθεση αναμένεται να διαβιβαστεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αχαΐας.

Ειδήσεις Τώρα

Πύρινη τραγωδία στο Χονγκ Κονγκ: 36 νεκροί και 279 αγνοούμενοι μετά την πυρκαγιά στους ουρανοξύστες

Επίδομα των 250 ευρώ: Σε ποιους πιστώνονται αύριο τα χρήματα στους τραπεζικούς λογαριασμούς

Επίθεση Τραμπ σε γυναίκα δημοσιογράφο των New York Times μετά από δημοσίευμα για την υγεία του - «Είσαι άσχημη»

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Κροτίδα Σχολείο Συλλήψεις Αστυνομία

Ειδήσεις