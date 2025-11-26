Πύρινη τραγωδία στο Χονγκ Κονγκ: 36 νεκροί και 279 αγνοούμενοι μετά την πυρκαγιά στους ουρανοξύστες

Ανάμεσα στα θύματα βρίσκεται και ένας πυροσβέστης

Τουλάχιστον 36 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 279 αγνοούνται ύστερα από την πυρκαγιά που κατέστρεψε πολυώροφα κτίρια με χιλιάδες διαμερίσματα στη συνοικία Τάι Πο του Χονγκ Κονγκ. Είκοσι εννέα άτομα τραυματίστηκαν, ενώ επτά από αυτούς νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση. Ανάμεσα στα θύματα βρίσκεται και ένας πυροσβέστης. Δείτε live εικόνα από το σημείο:

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">Fire engulfs a residential building in Hong Kong <a href="https://t.co/0l1qX2uth2">https://t.co/0l1qX2uth2</a></p>— Reuters (@Reuters) <a href="https://twitter.com/Reuters/status/1993603840445403205?ref_src=twsrc%5Etfw">November 26, 2025</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

Ο προηγούμενος απολογισμός έκανε λόγο για 13 νεκρούς και 16 τραυματίες. Οι φλόγες συνεχίζουν να καίνε τις σκαλωσιές από μπαμπού στα κτίρια, αναφέρουν τοπικά μέσα ενημέρωσης. Οι φλόγες τύλιξαν και τα οκτώ κτίρια του συγκροτήματος Wang Fuk Court, με πολλούς κατοίκους να έχουν παγιδευτεί μέσα στα διαμερίσματα. Το συγκρότημα αποτελείται από οκτώ κτίρια των 31 ορόφων με συνολικά 2.000 διαμερίσματα στα οποία ζουν 4.800 άνθρωποι. Η Πυροσβεστική εκτιμά ότι η φωτιά είναι υπό μερικό έλεγχο. Η κατάσβεση είναι πάντως πολύ δύσκολη λόγω και του τεράστιου θερμικού φορτίου μέσα στα κτίρια. Επί τόπου έχουν σπεύσει 128 πυροσβεστικά οχήματα με περίπου 800 πυροσβέστες.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">Hong Kong Fire Kills 13, Injures 28 <br>A fire broke out in Hong Lok Court,Tai Po, Hong Kong, and the severity level has been raised to five. So far, the fire has resulted in 13 deaths and 28 injuries. <br>Firefighters are making all-out efforts to extinguish the blaze.<a href="https://twitter.com/hashtag/HongKongFire?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#HongKongFire</a> <a href="https://t.co/nrkuqQ9WQ0">pic.twitter.com/nrkuqQ9WQ0</a></p>— Bi Xia（互关） (@zhi1923) <a href="https://twitter.com/zhi1923/status/1993662332518683021?ref_src=twsrc%5Etfw">November 26, 2025</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

Πώς εξαπλώθηκε η φωτιά Πυκνοί, σκοτεινοί καπνοί υψώνονταν στον ουρανό το απόγευμα της Τετάρτης, καθώς η φωτιά εξαπλωνόταν αρχικά σε τέσσερις πολυκατοικίες και στη συνέχεια σε ολόκληρο το συγκρότημα. Για την ώρα τα αίτια παραμένουν άγνωστα. Σύμφωνα με την αστυνομία, υπήρξαν πολλές αναφορές για εγκλωβισμένους, ενώ ένας άνδρας και μια γυναίκα εντοπίστηκαν αναίσθητοι με εγκαύματα.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">At least four people are dead and three others are injured after a major fire engulfed a residential apartment complex in Hong Kong's Tai Po district on Wednesday, with photos and video from the scene appearing to show serious damage to several buildings. <a href="https://t.co/bXXM22GCfQ">https://t.co/bXXM22GCfQ</a> <a href="https://t.co/NmGhkKHcY0">pic.twitter.com/NmGhkKHcY0</a></p>— ABC News (@ABC) <a href="https://twitter.com/ABC/status/1993632915356270648?ref_src=twsrc%5Etfw">November 26, 2025</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

Η πυρκαγιά, που αρχικά είχε χαρακτηριστεί επιπέδου 1, αναβαθμίστηκε σε επίπεδο 4 στις 3:34 μ.μ. και έφτασε στο υψηλότερο επίπεδο 5 στις 6:22 μ.μ., στη μέγιστη κλίμακα σοβαρότητας που χρησιμοποιεί το Χονγκ Κονγκ. Βίντεο από το σημείο δείχνουν τις φλόγες να καταλαμβάνουν το ικρίωμα από μπαμπού που βρίσκεται στην εξωτερική όψη πολλών διαμερισμάτων, ενώ τμήματα από το πράσινο προστατευτικό πλέγμα κατέρρεαν φλεγόμενα στο έδαφος.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">UPDATE: The Fire Services Department raised the alert for the deadly Tai Po blaze to a No. 5 alarm - the highest - at 6:22pm. As of 6pm, five people are dead, three are in a critical condition, one in a serious condition and one in a stable condition. Full updates:… <a href="https://t.co/bafLo0rp0f">pic.twitter.com/bafLo0rp0f</a></p>— Hong Kong Free Press HKFP (@hkfp) <a href="https://twitter.com/hkfp/status/1993643723326992795?ref_src=twsrc%5Etfw">November 26, 2025</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>