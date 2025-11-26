Νεοχώρι Μεσολογγίου: Προσαγωγές σε έρευνες για εργάτες γης

Σε εξέλιξη βρίσκεται αστυνομική διερεύνηση στο Νεοχώρι Μεσολογγίου σχετικά με καταγγελία για πιθανή εκμετάλλευση αλλοδαπών εργατών γης.

Σύμφωνα με πληροφορίες του messolonghivoice.gr που έχουν στη διάθεσή τους οι αρχές, αλλοδαπός άνδρας φέρεται να κρατούσε τα διαβατήρια περίπου σαράντα εργατών, με σκοπό να τους απασχολεί σε αγροτικές εργασίες έναντι ιδιαίτερα χαμηλής ημερήσιας αμοιβής.

Ήδη, για την υπόθεση έχουν πραγματοποιηθεί προσαγωγές ατόμων, όμως μέχρι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει επίσημη ενημέρωση, καθώς η έρευνα βρίσκεται στο στάδιο της προανάκρισης και τα στοιχεία εξακολουθούν να εξετάζονται.

Εφόσον επιβεβαιωθεί ότι τα ταξιδιωτικά έγγραφα των εργαζομένων κρατούνταν χωρίς τη συναίνεσή τους, τότε η υπόθεση αποκτά ιδιαίτερο βάρος, με πιθανές ποινικές συνέπειες που σχετίζονται με εκμετάλλευση, παραβίαση δικαιωμάτων και παράνομη κατακράτηση προσωπικών εγγράφων.