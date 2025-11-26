Μπλόκο» στα social media για τα παιδιά κάτω των 16 ετών αποφάσισε το ευρωκοινοβούλιο

Η Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ενέκρινε σήμερα στο Στρασβούργο μια μη δεσμευτική πρόταση που στοχεύει στην καλύτερη προστασία των ανηλίκων στο διαδίκτυο.

Η πρόταση περιλαμβάνει την καθιέρωση ενός ενιαίου κατώτατου ορίου ηλικίας στα 16 έτη για τη χρήση μέσων κοινωνικής δικτύωσης σε όλα τα κράτη-μέλη της ΕΕ, καθώς και την απαγόρευση των πιο επιβλαβών και εθιστικών πρακτικών των ψηφιακών πλατφορμών.

Με 483 ψήφους υπέρ, 92 κατά και 86 αποχές, οι ευρωβουλευτές εισηγούνται να ισχύει αυτό το ελάχιστο όριο ηλικίας για την πρόσβαση σε social media, πλατφόρμες βίντεο και συστήματα τεχνητής νοημοσύνης. Προβλέπεται όμως ότι παιδιά 13 έως 16 ετών θα μπορούν να τα χρησιμοποιούν, εφόσον υπάρχει γονική συναίνεση.

Το Κοινοβούλιο ζητεί επίσης την απαγόρευση των πιο επιβλαβών πρακτικών που προκαλούν εθισμό και προεπιλεγμένη απενεργοποίηση άλλων λειτουργιών εθισμού για ανηλίκους, την απαγόρευση ιστότοπων που δεν συμμορφώνονται με τους κανόνες της ΕΕ, τη δράση για την αντιμετώπιση τεχνολογιών , όπως οι στοχευμένες διαφημίσεις.

Ακόμα, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζητεί την προστασία των ανηλίκων από την εμπορική εκμετάλλευση , μεταξύ άλλων απαγορεύοντας στις πλατφόρμες να προσφέρουν οικονομικά κίνητρα για την άσκηση επιρροής από παιδιά (παιδιά που ενεργούν ως influencers) και επείγουσα δράση για την αντιμετώπιση των ηθικών και νομικών προκλήσεων που θέτουν τα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης, συμπεριλαμβανομένων των deepfakes.

Η πρόταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου δεν είναι δεσμευτική, αλλά πρόκειται για μια σαφή έκκληση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αναλάβει δράση.